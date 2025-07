Ondernemersvertrouwen daalt, maar Nederlandse bedrijven scoren hoog op duurzaamheid

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is in het derde kwartaal van 2025 licht gedaald, zo blijkt uit het Global Business Optimism Insights Q3-rapport van Altares Dun & Bradstreet en waarin het ondernemerssentiment in 32 landen wereldwijd werd onderzocht. Maar, Nederlandse bedrijven scoren óók hoog op duurzaamheid.

Waar in landen als Frankrijk, Duitsland en Spanje het ondernemersvertrouwen fors daalt vanwege zorgen over inflatie, geopolitiek en toeleveringsketens, houdt Nederland zich relatief staande. De daling van het ondernemersvertrouwen is bescheiden.

Investeringen op pauze, financiering blijft lastig

Bijna de helft van de bedrijven wereldwijd geeft aan geen langetermijnfinanciering aan te trekken in het derde kwartaal. Bedrijven in Europa zijn onder meer terughoudend vanweger hoge financieringskosten en voorzichtigheid van banken blijkt uit het onderzoek. Ook in Nederland worden investeringsplannen vaak uitgesteld, vanwege onduidelijkheid over handelsbeleid, regelgeving en geopolitieke ontwikkelingen. Tegelijk verschuift de focus richting de binnenlandse en bredere Europese markt. De EU wordt gezien als belangrijkste groeialternatief buiten de Verenigde Staten en China.

“Wereldwijde instabiliteit en strengere regelgeving zetten druk op het Nederlandse bedrijfsleven. Toch zien we dat veel bedrijven daarop anticiperen met bewuste keuzes, zoals duurzame inkoop en meer focus op lokale markten,” zegt Joris Peeters, Chief Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet.

Het Verenigd Koninkrijk is een uitzondering, dankzij een handelsakkoord met de VS dat bepaalde sectoren, zoals automotive en luchtvaart, directe voordelen oplevert. Voor de EU werden de belastingen laatst juist nog verhoogd naar vijftien procent op de meeste goederen.

Nederland klimt op ESG-ranglijst

Tegenover het dalende vertrouwen in investeringen staat een opvallende stijging in ESG-prestaties (Environmental, Social, Governance). Want hoewel economische onzekerheden zoals geopolitieke spanningen het vertrouwen onder druk zetten, presteren Nederlandse bedrijven opvallend goed op het gebied van duurzaamheid. Terwijl veel andere ontwikkelde economieën zoals Duitsland (-12,1%) en Rusland (-13,1%) een terugval in ESG-resultaten laten zien, noteerde Nederland een toename van 23,1 procent. Alleen Turkije (+24,2%) kon dat overtreffen.

Met name middelgrote bedrijven blijken flexibel en ambitieus op dit vlak. Grote bedrijven kregen te maken met extra verplichtingen door de Europese CSRD-richtlijn voor duurzaamheidsrapportages. De aanvankelijk strikte invoering van deze regelgeving is echter voorlopig versoepeld, wat bedrijven tijdelijk meer ruimte geeft om hun processen aan te passen.

Sterke sectoren bieden stabiliteit

De relatieve stabiliteit van de Nederlandse economie is mede te danken aan structureel sterke sectoren. Technologiebedrijven zoals ASML en de logistieke sector rondom de Rotterdamse haven zorgen voor een solide basis in een turbulente markt. Doordat Nederland minder afhankelijk is van sectoren die zwaar getroffen zijn door de mondiale situatie, zoals de metaalindustrie en auto-industrie, blijft het ondernemersklimaat veerkrachtig. “Onze economie kent een gezonde balans en is minder kwetsbaar voor externe schokken. Dat zie je terug in het gedrag van ondernemers, die nu inzetten op duurzaamheid en strategische spreiding,” aldus Peeters.