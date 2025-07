VS en EU bereiken akkoord: importheffing van 15 procent op meeste Europese goederen

De VS gaat een algemene importheffing van 15 procent voeren op de meeste goederen uit de EU, waar tot nut oe een heffing van 10 procent gold. Daarmee worden Europese producten duurder voor Amerikaanse consumenten en bedrijven. Ook worden auto’s belast met 25 procent en blijft het percentage van 50 procent op staal en aluminium gehandhaafd. Daarnaast gaat de EU voor 750 miljard dollar energie aankopen en 600 miljard dollar in de VS investeren. Andersom geldt er geen verhoogd tarief.

‘Goede deal voor iedereen’

“We hebben een akkoord bereikt. Het is een goede deal voor iedereen,” verklaarde Trump tegenover verslaggevers na afloop van de gesprekken met Von der Leyen op zijn golfresort in Turnberry, Schotland. Hij verdedigde de importheffing door te stellen dat hogere tarieven bedrijven ertoe moeten aanzetten om in de VS te investeren en wil haar eigen industrie beschermen. “We willen dat fabrieken hier worden gebouwd en dat Amerikanen Amerikaanse producten kopen,” zei hij. Volgens Trump kan de extra opbrengst uit invoerrechten bovendien worden gebruikt om binnenlandse belastingen te verlagen.

Europese zorgen over export

De Europese exporteurs gaan de nieuwe tarieven naar verwachting snel voelen. Auto’s, machines, voeding en drank worden duurder voor Amerikaanse afnemers. Het akkoord leidt daardoor tot zorgen in sectoren die sterk afhankelijk zijn van de Amerikaanse markt. De Europese Unie heeft nog geprobeerd uitzonderingen te bedingen, onder meer voor de sterke drank-, en auto-industrie die bijvoorbeeld cruciaal is voor Frankrijk en Duitsland, maar die wens is niet ingewilligd.

Schoof: geen tarieven beter, maar

Met het akkoord zijn Amerikaanse dreigementen van een algemene tariefverhoging naar 30 procent van tafel. Brussel had bovendien als tegenmaatregel al een pakket van 93 miljard euro op Amerikaanse goederen klaarliggen.

Premier Dick Schoof zegt op X dat hij de inzet van de EU om het best mogelijke resultaat te behalen waardeert. Hij wijst erop dat Nederland jaarlijks meer dan 50 miljard euro aan goederen uitvoert naar de VS. “Natuurlijk waren helemaal geen tarieven beter geweest, maar deze overeenkomst zorgt voor meer duidelijkheid voor onze bedrijven en meer stabiliteit op de markten. Het is nu belangrijk om de details zo snel mogelijk uit te werken.” Hij zegt verder dat hij zich zal ‘blijven inzetten voor een sterk en concurrerend Europa, met minder regels voor een goed functionerende interne markt’.

Donkere dag volgens Franse premier

De Franse premier François Bayrou zegt eveneens op X dat het ‘akkoord Van der Leyen-Trump een donkere dag is voor de alliantie van vrije volken, opgericht om gemeenschappelijke waarden en belangen te verdedigen, en zich nu neerlegt bij onderwerping’.

Handelsakkord Japan

De deal met de EU volgt op een soortgelijk akkoord dat de VS vorige week sloot met Japan. Ook daar werd een algemene importheffing van 15 procent overeengekomen, met uitzondering van staal en aluminium, waarvoor het tarief op 50 procent blijft staan.

Bron: ANP