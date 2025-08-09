Fusies en overnames in de accountancy: zo blijf jij als professional aan zet

Het aantal fusies en overnames in de accountancy blijft toenemen. In 2022 ging het volgens ING om 155 transacties, bijna twee keer zoveel als vijf jaar eerder. En ook in 2025 is die stijgende lijn nog niet afgevlakt. Vergrijzing, personeelstekorten en digitalisering spelen hierin een grote rol. Tegelijk laten investeerders steeds nadrukkelijker hun oog vallen op de sector.

Die ontwikkelingen zijn niet alleen van invloed op de organisatiestructuur, maar raken ook direct de mensen in het vak. Want wat betekent zo’n fusie of overname eigenlijk voor jou als accountant of financieel specialist? In dit artikel lees je waar veranderingen plaatsvinden, welke nieuwe kansen ontstaan en hoe je jezelf goed voorbereidt op wat komen gaat.

Nieuwe structuren, nieuwe spelregels

Fusies zorgen vrijwel altijd voor veranderingen in de structuur van een organisatie. Kleine teams maken plaats voor grotere afdelingen, informele lijntjes worden vervangen door duidelijke procedures en hiërarchische aansturing. Dat vraagt om aanpassing van professionals die gewend waren aan korte communicatielijnen en veel autonomie.

Toch hoeft dat niet ten koste te gaan van het werkplezier. Integendeel: kantoren die bewust bouwen aan hun cultuur, nemen dat DNA vaak juist mee in het groeiproces. En die schaalvergroting biedt óók voordelen. Denk aan samenwerking met andere vestigingen, toegang tot meer kennis en ruimte voor vakinhoudelijke verdieping.

Meer mogelijkheden om je loopbaan te sturen

Een grotere organisatie betekent vaak ook meer carrièremogelijkheden. Door de uitbreiding van teams ontstaan nieuwe functies en specialisaties. Denk bijvoorbeeld aan IT-audit, ESG-rapportages of internationaal fiscaal advies. Ook het makkelijker overstappen naar een andere rol of locatie is iets wat professionals waarderen in deze fase van groei.

Ben jij iemand die graag initiatief neemt en zichzelf wil blijven ontwikkelen? Dan is zo’n overgang juist een goed moment om jezelf te profileren en richting te geven aan je eigen pad.

Verandering in klantdynamiek

Met een fusie verandert vaak ook het klantenbestand. Je bedient ineens grotere organisaties, of krijgt te maken met andere sectoren en internationale structuren. Dat kan je netwerk flink versterken, en zorgt vaak voor inhoudelijke verdieping in je werk.

Maar het vraagt ook om goede communicatie. Klanten moeten wennen aan nieuwe aanspreekpunten en processen. Wie zich hier bewust van is en tijd investeert in het (her)opbouwen van relaties, behoudt zijn positie als waardevolle sparringpartner.

Werkdruk en aanpassingsvermogen

Verandering kost tijd en energie. In de praktijk merk je dit vaak aan een tijdelijke toename van de werkdruk. Denk aan het integreren van systemen, aanpassen van werkwijzen of afstemmen van teamrollen. Vooral in de eerste maanden na een fusie of overname vraagt dat om extra inzet én flexibiliteit.

De organisaties die hier het best uitkomen, zijn de kantoren waar medewerkers eigenaarschap pakken. Mensen die knelpunten signaleren, oplossingen voorstellen en collega’s meenemen in het proces. Let op: het is ook de fase waarin er ondersteunende rollen ontstaan om de overgang soepeler te laten verlopen. Houd dus goed in de gaten welke kansen zich aandienen.

Zo blijf jij de verandering voor

Je hebt niet altijd invloed op de koers van je organisatie, maar wél op hoe je ermee omgaat. Door bewust stil te staan bij je positie, ambities en mogelijkheden, blijf je niet alleen veerkrachtig, maar ook aantrekkelijk voor je werkgever, of een volgende.

1. Toon interesse in de nieuwe structuur

Verdiep je in het verhaal achter de fusie. Wat is de visie van de nieuwe organisatie? Hoe worden de teams ingedeeld? Wat verandert er in processen of klantgroepen? Dit helpt je om gerichter vragen te stellen én je rol duidelijk te positioneren.

2. Investeer in je ontwikkeling

Bekijk waar je staat en waar je naartoe wilt. Zijn er kennisgebieden waar je je verder in wilt verdiepen? Of vaardigheden die nu extra waardevol zijn? Denk aan verandercommunicatie, datavaardigheden of vakinhoudelijke verdieping. Wie investeert in zijn ontwikkeling, vergroot zijn wendbaarheid.

3. Bouw en onderhoud je netwerk

Nieuwe collega’s leren kennen, samenwerken met andere teams en contact onderhouden met vakgenoten buiten je organisatie: het helpt je om breder te kijken en bij te blijven. Bovendien vergroot het je zichtbaarheid én je kansen als er nieuwe functies ontstaan.

Een fusie kan ook jouw moment zijn

Niet elke verandering voelt meteen als een kans. Misschien merk je dat de nieuwe koers niet past bij jouw werkwensen, of dat je functie sterk verandert. Soms ontdek je gaandeweg dat het tijd is voor een frisse stap. Door hier tijdig op te reflecteren, kun je gerichte keuzes maken vóórdat je werkplezier structureel afneemt.

Of je nu blijft of verder kijkt: een fusie is vaak het startpunt voor reflectie, heroriëntatie en groei. Door bewust te blijven kiezen, houd jij zelf de regie.

&Work volgt de ontwikkelingen in de accountancysector op de voet en ondersteunt professionals bij het vinden van een werkplek die aansluit bij hun ambities, waarden en persoonlijkheid. Bekijk vacatures in finance op &Work en ontdek waar jouw volgende stap kan liggen. Want werk geeft pas echt voldoening als het past bij jouw wereld.&Work: for work that fits your world.