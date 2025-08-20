Personalia | Management Caseware ondergaat vernieuwing

Het managementteam van Caseware wordt momenteel flink vernieuwd. Dat meldt de wereldwijd actieve leverancier van AI-aangedreven en cloudgebaseerde oplossingen voor audit, assurance, financiële rapportage en data-analyse voor accountantskantoren, bedrijven en overheidsinstanties.

Het nieuwe team is in de loop van het kalenderjaar samengesteld. CEO David Marquis (foto) nam begin 2025 het roer over bij Caseware. Sam High (CTO) en Andrew Smith (CPO) zijn in het eerste kwartaal van 2025 in dienst getreden, terwijl Ericka Podesta McCoy (CMO) en Mike Jahoda (CCSO) in het tweede kwartaal van 2025 zijn begonnen. Chris Nagy (CFO & COO) en Jason Rushforth (CRO) zullen in het derde kwartaal van 2025 in dienst treden.

Hun gezamenlijke focus ligt volgens Caseware ‘op het stimuleren van AI-gedreven innovatie die de auditkwaliteit verhoogt, de efficiëntie van de accountingworkflow verbetert, de effectiviteit van financiële professionals en accountants versnelt en uitzonderlijke dienstverlening aan klanten mogelijk maakt.’

“David heeft een team van wereldklasse opgebouwd dat Caseware in staat stelt om voorop te lopen op het gebied van AI en cloudinnovatie”, aldus Alexander Johnson, directeur bij Hg, de meerderheidsinvesteerder van Caseware. “Dit team van leidersschap vormt het fundament voor duurzame groei, betere resultaten voor klanten en voortdurend marktleiderschap op het gebied van accountingtechnologie.”

Caseware waardeert naar eigen zeggen ‘de substantiële waarde die de vertrekkende leidinggevenden hebben gecreëerd door hun leiderschap en impact tijdens de transformatie van het bedrijf en hun voortdurende steun tijdens de overgang.’

Caseware is wereldwijd leverancier van AI-aangedreven en cloudgebaseerde oplossingen voor audit, assurance, financiële rapportage en data-analyse voor accountantskantoren, bedrijven en overheidsinstanties. Het platform en de tools van Caseware hebben meer dan een half miljoen gebruikers in 130 landen.

