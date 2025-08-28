Amerikaanse studie: 20% minder starters in accountancy door AI

Voor het eerst toont onderzoek aan dat AI ten koste gaat van startersbanen in onder meer de accountancy. Volgens Stanford Univerity is de instroom bij accountantskantoren, maar ook softwareontwikkelaars en callcenters, met 20 procent gedaald sinds de komst van ChatGPT. Nederlandse accountantskantoren herkennen de Amerikaanse trend niet.

De Amerikaanse topuniversiteit raadpleegde de database van salarisverwerker ADP en kreeg zo toegang tot de salarisadministratie van tienduizenden bedrijven. Vooral in de leeftijdsgroep van 22 tot 25 jaar hakt AI er flink in. Stanford constateerde dat het aantal starters bij softwareontwikkelaars, accountants en boekhouders met 20 procent is afgenomen. In sectoren waar AI een minder grote rol speelt, zoals de verpleging, nam het aantal startersbanen niet af.

Niet bij oudere werknemers

In beroepen waar AI veel impact heeft, daalde de werkgelegenheid voor 22- tot 25-jarigen met 6% (eind 2022 – juli 2025). Voor oudere werknemers nam de werkgelegenheid in deze beroepen juist toe met 6 tot 9%. Het effect treedt vooral op wanneer AI wordt gebruikt om taken te automatiseren (vervangen), niet wanneer het wordt gebruikt om werknemers aan te vullen. De onderzoekers stelden vast dat AI nauwelijks effect lijkt te hebben op de loonontwikkeling.

Boekenwijsheid

Op de vraag waarom AI vooral starters treft, antwoorden de onderzoekers dat AI mogelijk gecodificeerde kennis (“boekenwijsheid”) vervangt. Het hoger onderwijs is daar nog steeds erg op gericht en pas afgestudeerden onderscheiden zich vooral op gebied van hun (verse) studiekennis. AI is mogelijk minder goed in staat om “tacit knowledge” (ervaringskennis) te vervangen. De onderzoekers concluderen dat jonge werknemers de “kanaries in de kolenmijn” zijn van de arbeidsmarkt. Hun snelle terugval kan een voorbode zijn van bredere verschuivingen door de adoptie van AI.

EY: ‘Geen afname’

Een rondgang langs Nederlandse grote accountantskantoren leert dat de Amerikaanse trend niet herkend wordt. Zo laat EY weten: “Als we kijken naar de instroom per 1 september dan zien we geen afname. De afgelopen jaren hebben wij op internationaal niveau 1 miljard geïnvesteerd in AI en gebruiken wij vandaag de dag AI succesvol bij onze audits. De komende jaren blijven wij hierin investeren en wij voorzien voor zowel de korte als de middellange termijn geen afname van onze behoefte aan starters. Wij zien AI juist als een mogelijkheid om verder te groeien en dus niet om te schrappen aan de instroomkant. Daarnaast biedt AI en de transformatie ons ook de kans om ons meer te richten op klanten in het midden- en groot segment.”

Deloitte: ‘Stabiele instroom’

Deloitte stelt: “Bij Deloitte zien we nog steeds een stabiele instroom van startende accountants; goede professionals blijven onmisbaar. Op de langere termijn verwachten we dat AI onze werkzaamheden verandert – en vooral efficiënter én leuker maakt. Het is dan ook cruciaal dat opleidingen en benodigde competenties in pace blijven met de technologische ontwikkelingen. Daarvoor werken we nauw samen met bijvoorbeeld de NBA en universiteiten, zodat vraag en aanbod goed op elkaar blijven aansluiten.”

PwC: ‘Werkzaamheden nemen af’

Bij PwC is het niet anders: “’Wij nemen nog steeds evenveel startende accountants aan als voorgaande jaren. Maar we zien de hoeveelheid werkzaamheden waarmee deze ‘Associates’ normaal beginnen om het vak te leren afnemen door digitalisering en met name AI. Daarom starten we per 1 september met de nieuwe Associates het Connected Development-programma. Het doel van dit programma is om onze jonge accountants direct complexere werkzaamheden uit te laten voeren door zeintensiever te coachen en te begeleiden waardoorhun leercurve versnelt. We blijven jonge accountants nodig hebben, en dus ook aannemen. We zien AI daarbij als kans die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van de audit voor onze klant, maar ook om het werk voor startende accountants uitdagender en aantrekkelijker te maken.”

GT: ‘Gezonde instroom’

Ook Grant Thornton herkent de Amerikaanse cijfers niet: “Bij Grant Thornton verwelkomen we maandelijks nieuwe collega’s in alle ervaringsniveaus, onder wie veel starters. Zij ontwikkelen zich bij onze organisatie in een aantal jaar tot een ervaren accountant. Daarnaast hebben wij een stevige groeiambitie en voorzien we dat we ook in de komende jaren een gezonde instroom van accountants nodig hebben om dit mogelijk te maken.”

