Jonge advocaten in het nauw door AI

Jonge juristen die aan de slag willen bij een advocatenkantoor, lopen steeds meer tegen de automatisering van routinetaken aan, schrijft het FD.

Doordat AI meer werk overneemt, komt het opdoen van praktijkervaring onder druk te staan. Het FD maakte een rondgang langs grote Zuidas-kantoren en merkte op dat senior-advocaten niet wakker liggen van kunstmatige intelligentie. Maar de instroom van junioren zal gaan afnemen omdat zij worden vervangen door AI.

Bedrijven ruilen advocaat in voor AI

Die dalende instroom is nu al zichtbaar bij grote kantoren: zes van de top-10-kantoren namen afgelopen jaar minder junioren in dienst. Problemen waar normaal gesproken een junior mee aan de slag ging, worden nu opgelost door AI en bedrijven (klanten) willen er ook niet meer voor betalen. Het gaat vooral om repetitief werk als het doorploegen van grote hoeveelheden informatie, waaronder jurisprudentie. Daar wil ASML bijvoorbeeld de portemonnee niet meer voor trekken. Uit kostenoverwegingen worden dergelijke eenvoudige taken niet meer uitbesteed aan advocatenkantoren.

Virtueel leren

Die beweging zorgt ervoor dat jonge juristen niet meer de noodzakelijke ‘vlieguren’ kunnen maken. Dat baart ook de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zorgen. “Het risico bestaat dat cruciale kennis en basisvaardigheden minder worden opgedaan en geoefend, terwijl die nodig zijn om complexere werkzaamheden te verrichten en AI‑resultaten kritisch te beoordelen.” In het buitenland worden oplossingen gebruikt als virtual-learningprogramma’s waarmee jonge advocaten met gesimuleerde zaken kunnen oefenen – een methode die het Nederlandse Freshfields nu ook heeft omarmd. In de sollicitatieprocedure bij advocatenkantoren spelen digitale vaardigheden en affiniteit met technologische ontwikkelingen bovendien een steeds grotere rol.

Bron: FD