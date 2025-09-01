Personalia | Forvis Mazars benoemt vier nieuwe partners

Devi Joshi (1990) studeerde fiscaal recht en werkt sinds 2015 bij Forvis Mazars in het International Tax-team. Ze adviseert internationale en beursgenoteerde ondernemingen, met een focus op Amerikaanse bedrijven en de assetmanagementindustrie. Zij is geboren in het Verenigd Koninkrijk, waarna zij met haar familie naar Nederland verhuisde. De afgelopen vijf jaar was zij werkzaam bij Forvis Mazars in Londen.

Kees de Heus (1974) werkt al zijn hele carrière bij Forvis Mazars en is met name betrokken bij de outsourcing-serviceline. Hij is gevraagd om deze praktijk vanuit zijn nieuwe rol verder uit te bouwen. Hij richt zich op privately owned business, zowel nationaal als internationaal.

Koen Tomassen (1990) werkt sinds zijn studie al ruim 13 jaar bij Forvis Mazars en richt zich op de groei en ontwikkeling van de outsourcing-serviceline met een focus op mid-market- en familiebedrijven, talentontwikkeling binnen een mensgerichte cultuur en het versterken van multidisciplinaire samenwerking. Hij zet zich in voor Fontys Hogeschool in Eindhoven, waar hij gastcolleges verzorgt over het accountantsvak.

Maarten van Dijk (1972) startte zijn carrière bij BDO in 1999, na het afronden van zijn studie bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot partner en was hij eindverantwoordelijk voor het Corporate Finance-team. Hij versterkt het Financial advisory-team met ruim 26 jaar ervaring in fusies en overnames, waardebepalingen en financieringstrajecten voor middelgrote ondernemingen. In 2024 werd Van Dijk uitgeroepen tot Overnameadviseur van het Jaar bij de Brookz Fusie & Overname Awards.