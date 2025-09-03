Tweede Kamer wil fiscale plannen op de valreep nog wijzigen

In de aanloop naar de verkiezingen benut de Tweede Kamer een van de laatste gelegenheden om fiscale wetgeving te amenderen. Tijdens het debat over de Fiscale Verzamelwet zijn enkele kansrijke voorstellen ingediend.

Leegstandsheffing

Een amendement van GroenLinks-PvdA, gesteund door NSC, SP en de Partij voor de Dieren, beoogt gemeenten de bevoegdheid te verlenen een heffing op leegstaande woningen in te stellen. Dit voorstel, dat eerder als motie nog geen meerderheid haalde, lijkt nu wel op brede steun te kunnen rekenen. Het voorstel laat de invulling van de heffingsgrondslag en het tarief over aan het gemeentelijk bestuur.

GroenLinks-PvdA wist zich al verzekerd van steun van de SP en de Partij voor de Dieren, die het voorstel mede indienen, en ook NSC tekent dus mee. Die partij stemde vlak voor de zomer nog tegen een motie van vergelijkbare strekking. D66, CDA, ChristenUnie, DENK en Volt steunden die wel.

Private equity

Ook dient NSC een voorstel in om bonussen van private-equitymanagers per direct zwaarder te belasten. Een eerdere motie hiertoe werd voor de zomer reeds door een Kamermeerderheid aangenomen, maar de uitwerking in het Belastingplan door het demissionaire kabinet was onzeker. Het amendement beoogt deze herziening nu direct in de Verzamelwet op te nemen, met een geraamde opbrengst van €45 miljoen die wordt gereserveerd voor compensatie van werknemers bij werk- en ontwikkelbedrijven die nadeel ondervonden van de afbouw van de heffingskorting.

Accijns

Tenslotte komt NSC met een voorstel om de geplande herinvoering van de accijnsverlaging op rode diesel (een speerpunt van BBB) niet door te laten gaan. De vrijvallende middelen beoogt de fractie in te zetten voor een aanvullende verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers van het reeds voorziene tarief van 8% naar 6% per januari aanstaande.

De Tweede Kamer stemt volgende week dinsdag over de Fiscale Verzamelwet. Aangenomen amendementen worden direct onderdeel van het wetsvoorstel. Vervolgens moet de Eerste Kamer zich er ook nog over buigen, maar wijzigingen kunnen daar niet meer worden aangebracht.

Bron: FD