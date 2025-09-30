Eerste Kamer maakt Wijzigingswet hamerstuk, Fiscale verzamelwet moet wachten

Vorige week ging de Tweede Kamer akkoord met de Wijzigingswet, waarbij twee moties en een amendement werden aangenomen. De aanwijzingsbevoegdheid voor de NBA is voorlopig uitgesteld. De Kamer stemde in met een motie die de regering verzoekt te onderzoeken of de wettelijke controletaak van accountants zelf kan worden ingeperkt en vereenvoudigd. Ook een motie die de regering oproept actief betrokken te blijven bij de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen haalde het, net als een amendement dat bepaalt dat de uitbreiding van de aanwijzigingsbevoegdheid voor de NBA tot niet-OOB’s via de Kamer moet worden geregeld.

De behandeling door de commissie Financiën in de Eerste Kamer was dinsdag ultrakort. CDA en D66 hadden voorgesteld er een hamerstuk van te maken; VVD had zich daarbij aangesloten. Andere fracties hadden daar geen bezwaar tegen.

Verzamelwet over reces heengetild

De Fiscale verzamelwet 2026 was wat de drie partijen betreft eenzelfde lot beschoren, maar BBB en GroenLinks-PvdA wilden nog de gelegenheid hebben om nadere inbreng te leveren na het herfstreces, dat loopt tot 27 oktober. 50Plus wil dat ook. “Als we zelfs belastingwetten gaan hameren, zijn we de weg kwijt”, aldus senator Martin van Rooijen. Vanuit de commissie werd daarop gereageerd met de opmerking dat het voor het eerst in veertien jaar is dat de verzamelwet apart wordt behandeld. “Het zijn nu dan ook 50 voorstellen met een toelichting van 200 pagina’s”, aldus Van Rooijen.