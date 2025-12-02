Eerste Kamer stemt in met Fiscale verzamelwet 2026

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2025 groen licht gegeven voor de Fiscale verzamelwet 2026. Deze wet brengt een reeks wijzigingen aan in diverse fiscale regelingen, variërend van inhoudelijke aanpassingen tot technische en redactionele verbeteringen.

Eind september was de wet door de Tweede Kamer, de Fiscale verzamelwet zou vervolgens eind oktober worden behandeld maar werd over het reces heengetild. Nu heeft de Eerste Kamer ingestemd. De meeste partijen in de Eerste Kamer stemden voor, alleen FVD stemde tegen.



Het voorstel bevat de volgende maatregelen:

– wijzigingen Overige fiscale maatregelen 2020.

– codificatie van de uitzendregeling in de eigenwoningregeling;

– maatregelen op lijfrentegebied;

– technische maatregelen op pensioengebied;

– wijziging kwalificerende buitenlandse belastingplichtige;

– samenloop werkkostenregeling en aftrekbeperking voor gemengde kosten;

– aanpassing bezwaarmogelijkheid niet verrekende belasting in de vennootschapsbelasting;

– correctiemaatregel uitspraak Hoge Raad (HR) in de omzetbelasting;

– wijziging van de kleineondernemersregeling btw;

– bezwaar en beroep tegen een voldoening van nihil in de omzetbelasting;

– uitbreiding verlaagde btw-tarief met radiofarmaceutica;

– technische wijzigingen Wet belastingen op milieugrondslag;

– wijzingen in de Algemene douanewet;

– verduidelijking pleegkindbegrip voor toeslagen;

– aanpassing ANBI-regeling in verband met invoering portal voor de publicatieverplichting en portal voor het toezicht;

– uitbetaling aanspraak toeslagen na matiging terugvordering;

– creëren wettelijke basis uitstel van betaling zonder invorderingsrente bij geruisloze inbreng in een bv/nv t.b.v. een in het buitenland woonachtige aandeelhouder;

– tegengaan misstanden in de uitzendsector;

– herstel grondslag motorrijtuigenbelasting;

– herstel samenhang motorrijtuigenbelasting en provinciale opcenten;

– nabestaandenregeling compensatie selectie aan de poort.

Meer weten? Bekijk hier de internetconsultatie.