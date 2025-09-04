Pieter Vos opgepakt voor valsheid in geschrifte

Vos zou drie jaar geleden bij de verkoop van aandelen in zijn bedrijf Rodeo Software een veel te rooskleurig beeld van de financiën en het klantenbestand hebben geschetst. Geld van investeerders stak hij in grote personeelsfeesten, luxe auto’s en een huis aan het Museumplein in Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie werd het onderzoek naar Vos gestart naar aanleiding van “een aangifte, een onderzoek op basis van openbare bronnen en het faillissementsverslag van de curator”. De rechter veroordeelde hem eerder dit jaar al vanwege onder meer het vervalsen van bankafschriften en het verzinnen van klantcontracten. De FIOD wil de naam van de opgepakte ‘ex-CEO’ niet noemen.

Persoonlijk failliet

Medio augustus werd Vos door de rechtbank Amsterdam persoonlijk failliet verklaard. Het faillissement volgt kort na een vonnis waarin de rechtbank Vos sommeerde tientallen miljoenen terug te betalen aan schadevergoeding, wegens bedrog bij de verkoop van aandelen in softwarebedrijf Rodeo. Vos had beweerd dat Google een van de klanten was van Rodeo. Dat was niet waar, bleek eind vorig jaar na onderzoek van NRC. Ook had het bedrijf veel minder klanten dan Vos beweerde en was de omzet geen 56 miljoen euro, maar slechts 250.000 euro.

Rechtszaken

Het Amerikaanse investeringsfonds PSG Equity investeerde in 2022 op basis van Vos’ verzonnen cijfers 63 miljoen euro in het techbedrijf. Na het faillissement van Rodeo deed PSG aangifte tegen Vos wegens misleiding bij de aandelenverkoop. In juni veroordeelde de rechter Vos tot het terugbetalen van de 63 miljoen aan PSG. In een andere rechtszaak dit jaar werd de voormalige Rodeo-topman veroordeeld tot het terugbetalen van 1 miljoen euro aan een andere ondernemer. Die had aan Vos een privélening voor dat bedrag verstrekt, maar het geld nooit teruggekregen.

Kop of Munt

Vos was in 2001 oprichter van accountantskantoor Kop of Munt en jarenlang een bekende in de accountancy. Inmiddels heeft Kop of Munt geen connectie meer met de oprichter, want Vos stapte enkele jaren geleden uit het kantoor en richtte zich op zijn softwarebedrijf Rodeo. Kop of Munt bestaat nog steeds en richt zich specifiek op de creatieve sector in Nederland. Naast accountantsdiensten worden ook belastingaangiftes, salarisadministratie en financieel advies verzorgd. In totaal groeide het bedrijf uit tot een organisatie met meer dan 50 medewerkers, verdeeld over de vestigingen Amsterdam, Haarlem, Purmerend, Wormerveer, Laren en Hoofddorp. De vestiging in Haarlem staat inmiddels niet meer vermeld op de website. De vestiging Hoofddorp werd begin augustus failliet verklaard.

In deze video vertelt Pieter Vos onder meer over zijn deal met Google.

Bron: NOS, NRC