De spagaat van de Wwft: vertrouwen of verantwoordelijkheid?

Accountants in het MKB bevinden zich vaak in een unieke positie. Ze zijn niet alleen financieel expert, maar ook vertrouwenspersoon van ondernemers. Hierdoor zijn ze betrokken bij zowel zakelijke, maar ook privé beslissingen. Juist die nauwe en persoonlijke band maakt het werk waardevol, maar ook complex, zeker in het licht van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Neem het voorbeeld van een accountant die wordt benaderd door een vaste klant met een ogenschijnlijk onschuldige vraag: een leverancier uit het buitenland wil een grote som geld contant betaald krijgen. Volgens de klant is er niets aan de hand, het is ‘gewoon handiger voor hem, hij werkt liever zonder bank.’ De accountant voelt direct de spanning: is hier sprake van een ongebruikelijke transactie? Valt dit onder de meldplicht van de Wwft?

Dilemma

En nu speelt bij de accountant het dilemma. De vertrouwensrelatie met de klant botst met de wettelijke plicht om als poortwachter op te treden. Een melding kan voelen als verraad, zeker in langdurige klantrelaties. Tegelijkertijd betekent niets doen mogelijk medeplichtigheid aan financieel-economische criminaliteit. Deze spagaat is geen uitzondering, maar dagelijkse realiteit voor veel accountants.

De juiste route is zelden zwart-wit. Soms is een open gesprek met de klant al voldoende om een risicovolle handeling te voorkomen of bij te sturen. Andere keren is melden onvermijdelijk. Maar altijd vraagt het om moreel kompas, actuele kennis van regelgeving en het vermogen om professioneel te blijven handelen, ook als dat schuurt.

