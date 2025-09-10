Just Audit en AUDIT+: De perfecte combinatie 

Toen Tjerk Wolsak en Sven Steijn in 2024 Just Audit oprichtten, was één ding meteen duidelijk: innovatie en een persoonlijke aanpak zouden een belangrijke rol spelen in hun dienstverlening. In een wereld waarin de accountancy steeds verder digitaliseert, kiest Just Audit voor AUDIT+, de cloudgebaseerde oplossing van Caseware.

Just Audit

Tjerk en Sven, twee ervaren accountants, hebben hun expertise opgedaan bij zowel grote als kleinere kantoren, waaronder KPMG en Deloitte. Tijdens hun loopbaan merkten ze dat veel kantoren worstelden met verouderde processen en inefficiënte technologieën. Dit inspireerde hen om een kantoor te starten dat niet alleen innovatief en toekomstbestendig is, maar ook flexibiliteit en kwaliteit centraal stelt. “We wilden vanaf dag één moderne tools inzetten en de focus leggen op schaalbaarheid en efficiëntie,” aldus Sven. Just Audit richt zich op een divers klantenbestand, variërend van internationale bedrijven met complexe groepsstructuren tot lokale stichtingen die specifieke controleverklaringen nodig hebben.

Impact

Sinds de oprichting in 2024 heeft Just Audit indrukwekkende resultaten geboekt. Het kantoor is gegroeid van een startup naar een team van 15 professionals met meer dan 30 lopende opdrachten. “AUDIT+ heeft hier een grote rol in gespeeld,” zegt Sven. “Het stelt ons in staat om efficiënt te werken, waardoor we meer tijd hebben voor wat echt belangrijk is: voldoende aandacht besteden aan de significante controlerisicos.”

Een ander belangrijk voordeel is de schaalbaarheid van AUDIT+. “Met de groei van ons klantenbestand kunnen we eenvoudig opschalen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit,” legt Tjerk uit. Ook klanten reageren positief op de moderniteit en snelheid van de audits die Just Audit levert.

AUDIT+

Toen Just Audit in 2024 werd opgericht, lag de keuze voor AUDIT+ voor de hand. “We begonnen met een schone lei, zonder verouderde systemen of migratieproblemen,” legt Sven uit. “Dit gaf ons de kans om direct de meest innovatieve oplossing te kiezen.” De intuïtieve interface en de cloudgebaseerde opzet van AUDIT+ waren doorslaggevend. “Het stelt ons in staat om flexibel te werken en tegelijkertijd te profiteren van de modernste technologie,” voegt Tjerk toe. Daarnaast is het een groot voordeel dat updates en serveronderhoud niet nodig zijn. Sven: “Waar voorheen updates soms een drama waren om uit te voeren, gaat nu alles automatisch en hoef je nergens naar om te kijken.”

Met AUDIT+ werkt Just Audit volledig in de cloud, wat een groot verschil maakt in snelheid en samenwerking. Sven licht toe: “De real-time verwerking van data en de mogelijkheid om tegelijkertijd met meerdere collega’s in een sectie van het dossier te werken, maken het werk een stuk efficiënter.” Daarnaast hebben zij een gestandaardiseerd template ontwikkeld dat zorgt voor consistentie in hun werkwijze.

Op de vraag of zij gebruikmaken van de Nederlandse of de Engelse versie, lag het antwoord voor de hand. Sven: “We gebruiken beide. We hebben te maken met internationale organisaties, maar ook met internationale collega’s. “De mogelijkheid om tijdens elke fase van de controle met een paar klikken te schakelen tussen Nederlands en Engels is ontzettend handig.”

Intuïtieve software

Een van de meest gewaardeerde eigenschappen van AUDIT+ bij Just Audit is het intuïtieve karakter van de software. Tjerk Wolsak en Sven Steijn waren vanaf het eerste gebruik onder de indruk van hoe logisch en gebruiksvriendelijk de interface is opgezet. “De intuïtieve interface van AUDIT+ maakt het werken niet alleen makkelijker, maar ook efficiënter,” benadrukt Sven. Tjerk vult aan: “Door het intuïtieve karakter van AUDIT+ kunnen nieuwe teamleden snel zelfstandig aan de slag.” Dit gebruiksgemak is essentieel voor het team van Just Audit, dat snel moet kunnen schakelen in een dynamische sector.

Voor Tjerk was het intuïtieve ontwerp van de software cruciaal bij de implementatie. “AUDIT+ bleek heel intuïtief, dus we konden er vrij snel zelfstandig mee aan de slag,” legt hij uit. Dit sluit aan bij de visie van Just Audit om technologie optimaal in te zetten zonder onnodige complexiteit.

Daarnaast biedt AUDIT+ een overzichtelijke navigatie, wat helpt bij het snel vinden van informatie en het effectief beheren van dossiers. “De software is logisch opgebouwd, waardoor nieuwe teamleden zich snel inwerken,” vult Sven aan.

Vooruitstrevend

Dat Sven en Tjerk innovatie hoog in het vaandel hebben staan, blijkt uit alles. Recent is de AI-tool AiDA toegevoegd, waarmee accountants bijvoorbeeld snel samenvattingen van dossiers kunnen genereren of controleposten kunnen analyseren. “Hoewel we deze functionaliteit nog niet volledig hebben verkend, zien we het potentieel om hiermee onze processen verder te optimaliseren,” zegt Sven. “Het geeft ons meer inzicht en helpt ons om sneller en efficiënter te werken.”

Tjerk voegt toe: “Een functie waarmee AiDA inconsistenties in dossiers kan opsporen, zou een gamechanger zijn. Het zou ons helpen om nog nauwkeuriger en consistenter te werken.”

Samenwerking

Just Audit is zeer te spreken over de samenwerking met Caseware en de rol die het bedrijf speelt in hun succes. Tjerk en Sven benadrukken hoe belangrijk het is om een betrouwbare partner te hebben die niet alleen hoogwaardige software levert, maar ook ondersteuning biedt bij de implementatie en het dagelijks gebruik. Daarnaast zijn Tjerk en Sven positief gestemd over de supportafdeling en de accountmanager van Caseware: “Ze staan altijd klaar om vragen te beantwoorden en bieden snelle ondersteuning, wat ontzettend fijn is in een sector waar tijd cruciaal is,” voegt Sven toe.

Hoewel Just Audit zeer tevreden is over de samenwerking, zien ze ook mogelijkheden om deze verder te versterken. Een van de wensen is meer inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van AUDIT+. “Een duidelijke roadmap zou ons helpen om beter te plannen en optimaal gebruik te maken van nieuwe functionaliteiten,” legt Tjerk uit.

Met AUDIT+ als solide basis kijkt Just Audit vol vertrouwen naar de toekomst. “Als we opnieuw zouden kiezen, zouden we zonder twijfel weer voor AUDIT+ gaan. Het is een vooruitstrevende tool die perfect aansluit bij onze ambities.”

