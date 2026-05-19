4You beëindigt auditopdracht VEB na hoogopgelopen conflict

4You Accountancy heeft de auditopdracht voor de Vereniging van Effectenbezitters over boekjaar 2025 beëindigd. Dat schrijft accountant Antoinette Dijkhuizen in een verklaring op LinkedIn. Het conflict tussen de beleggersvereniging en haar voormalige accountant is daarmee verder geëscaleerd.

Accountancy Vanmorgen meldde vorige week dat de VEB nog geen goedkeurende controleverklaring had verkregen bij de jaarrekening 2025. De vereniging had Baker Tilly voorgedragen als nieuwe accountant. Dat kantoor zou, na instemming van de leden, ook de controle over boekjaar 2025 alsnog oppakken.

Controleverklaring bleef uit

Accountant.nl schreef eerder al over het uitblijven van de controleverklaring. Volgens die publicatie was in de jaarrekening en in het begeleidend schrijven aan de leden geen toelichting opgenomen op het ontbreken van de verklaring. De VEB liet toen weten dat de geagendeerde besluiten over vaststelling van de jaarrekening en décharge van bestuur en commissarissen zouden worden ingetrokken.

In het auditverslag van de VEB werd volgens Accountant.nl gewezen op gesprekken met de accountant over volgens de auditcommissie ‘onaanvaardbaar hoge kosten voor de audit’, onder meer door een veelvuldig wisselende samenstelling van het auditteam. De accountant zou op zijn beurt extra aandacht hebben gevraagd voor de controle en administratieve behandeling van aanpalende stichtingen met derdengelden en voor procedures rond uitbetalingen aan begunstigden.

VEB haalt uit op ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering heeft de VEB volgens het FD hard uitgehaald naar 4You. VEB-commissaris George Möller, voorzitter van de auditcommissie, sprak daar volgens de krant over structurele tekortkomingen in de controle. VEB-bestuurder Errol Keyner kwalificeerde de gang van zaken tegenover het FD als ‘chantage’. Daarmee doelde hij op het verwijt dat het afgeven van een controleverklaring zou zijn gekoppeld aan betaling van openstaande facturen. Volgens het FD gaat het om ruim 50.000 euro.

Möller liet volgens het FD weten dat een tuchtklacht tegen de accountant een serieuze optie is. Volgens dezelfde krant is Baker Tilly op de ledenvergadering benoemd als nieuwe accountant van de VEB. Dat kantoor zou naast de controle over boekjaar 2026 ook de jaarrekening 2025 dan alsnog controleren.

4You: onjuiste uitingen in media

Dijkhuizen weerspreekt de lezing van de VEB. In schrijft zij dat 4You ‘na meerdere onjuiste uitingen in de media’ heeft moeten besluiten de auditopdracht voor de VEB over boekjaar 2025 te beëindigen.

Volgens Dijkhuizen werkt 4You volgens de beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Dat stelt volgens haar ook eisen aan opdrachtgevers, onder meer rond transparantie, inzicht en verantwoording. “Zonder kunnen wij ons werk niet naar eer en geweten uitvoeren”, schrijft zij.

Ook stelt Dijkhuizen dat 4You bij een verschil van inzicht heeft geprobeerd met de VEB in gesprek te gaan, maar dat dit volgens haar niet is gelukt. Zij wijst erop dat opdrachtgevers met klachten terechtkunnen bij de Accountantskamer. “Ook nu wij deze opdracht hebben beëindigd zullen wij onze geheimhouding respecteren.”

Opvallend conflict

De kwestie is opvallend omdat de VEB zich zelf regelmatig kritisch uitlaat over accountantscontroles bij beursfondsen. Accountant.nl wees er al op dat de beleggersvereniging doorgaans kritisch stemt wanneer een goedkeurende controleverklaring ontbreekt of wanneer zij vragen heeft bij de kwaliteit van de controle.

De bedoeling is dat de controleverklaring over 2025 alsnog volgt. Volgens eerdere berichtgeving van Accountant.nl verwachtte de VEB dat die verklaring na de zomer zou kunnen worden gepubliceerd, als Baker Tilly de controle zou overnemen.