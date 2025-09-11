Finance 4 Business sluit zich aan bij BANVO

Finance 4 Business is opgericht door Ron van der Vorst en Roy Hendriks. Voor beiden was de beslissing om zich bij BANVO aan te sluiten een logische stap richting de toekomst. “Vanaf de allereerste gesprekken was het gevoel ontzettend goed,” vertelt Ron van der Vorst. “We merkten direct dat de filosofie van BANVO perfect aansluit bij onze visie. Bovendien waren de positieve ervaringen van eerdere kantoren die zich hebben aangesloten voor ons een belangrijke bevestiging.”

De eigenaren benadrukken dat de aansluiting hen kansen biedt om toekomstbestendig te blijven. Roy Hendriks: “Met name de ondersteuning op het gebied van de arbeidsmarkt, de kracht om onderdeel te zijn van het grootste administratiekantoor van Nederland én de begeleiding die BANVO biedt bij opvolgingsvraagstukken, zijn voor ons doorslaggevend geweest. Zo kunnen wij ons volledig blijven richten op de klanten en medewerkers, terwijl de continuïteit van ons kantoor is gewaarborgd.”

Samen sterker

Mark Boelens, directeur van BANVO, is enthousiast over de komst van Finance 4 Business: “Ron en Roy brengen een mooie mix van ondernemerservaring en visie mee. Hun keuze om zich aan te sluiten onderstreept dat steeds meer kantoren de kracht van het collectief zien. Binnen BANVO behouden kantoren hun eigen identiteit en ondernemerschap, maar profiteren ze tegelijkertijd van de schaalvoordelen en kennisdeling van het netwerk.”