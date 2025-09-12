Heeft jouw klant een Green Card gehad? Let dan op!

Voor veel Nederlanders klinkt een Green Card als iets uit een film: een toegangsbewijs tot de Amerikaanse droom. Maar wat als jouw klant die droom allang achter zich heeft gelaten? Dan kan die Green Card alsnog fiscale gevolgen hebben – ook jaren later, ook in Nederland.

Green Card: wat is het ook alweer?

Een Green Card is het bewijs van de status als permanent resident in de Verenigde Staten. Wie een Green Card bezit, heeft het recht om in de VS te wonen en te werken. Wat veel mensen niet weten, is dat deze status gepaard gaat met belastingplicht in de VS. En dat geldt niet alleen tijdens het verblijf in Amerika, maar kan ook aanhouden na terugkeer naar Nederland – als de Green Card niet formeel is ingeleverd.

De Amerikaanse belastingdienst, de IRS, ziet iedereen met een geldige Green Card als een ‘resident alien’ voor belastingdoeleinden. Dit betekent dat zij verplicht zijn jaarlijks Amerikaanse belastingaangifte te doen (Form 1040), ongeacht waar zij op dat moment wonen of inkomen genereren.

Terug in Nederland, maar nog steeds belastingplichtig?

Het komt vaker voor dan gedacht: een Nederlandse klant die jaren geleden in de VS werkte of studeerde, een Green Card kreeg, en daarna terugkeerde naar Nederland. Misschien ligt die kaart inmiddels in een lade of is kwijtgeraakt. Maar als die kaart nooit formeel is ingeleverd bij de Amerikaanse overheid (middels formulier I-407), dan kan de IRS nog steeds uitgaan van een actieve belastingplicht.

Dat betekent dus: ook in Nederland, ook zonder Amerikaans inkomen, blijft deze persoon mogelijk verplicht om jaarlijks belastingaangifte te doen in de VS. En dat is niet alles. Ook de bekende FBAR-verplichting kan van toepassing zijn, wat inhoudt dat buitenlandse bankrekeningen moeten worden gemeld bij de Amerikaanse overheid als het totale saldo boven de $10.000 komt.

Waarom komt dit nu boven water?

Sinds de invoering van FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) in 2010 zijn buitenlandse banken verplicht om gegevens van rekeninghouders met een mogelijke Amerikaanse status door te geven aan de lokale belastingdienst, die deze vervolgens deelt met de IRS. Veel Nederlandse banken stellen hun klanten daarom de vraag: bent u Amerikaan of heeft u ooit een Green Card gehad?

Voor klanten die deze status niet als relevant beschouwden, is dat een onaangename verrassing. “Ik dacht dat dat allang niet meer gold,” is een veelgehoorde reactie. Toch kan het antwoord fiscale gevolgen hebben, zeker als er jarenlang geen aangifte is gedaan of banktegoeden niet zijn gemeld.

Wat zijn de risico’s?

Het niet nakomen van Amerikaanse aangifteverplichtingen kan leiden tot hoge boetes en juridische problemen. De IRS kan bij niet-naleving boetes opleggen die oplopen tot duizenden dollars per jaar. In extreme gevallen kan er sprake zijn van strafrechtelijke vervolging, bijvoorbeeld bij het opzettelijk verzwijgen van buitenlandse tegoeden.

Daarnaast kan het niet correct opzeggen van de Green Card leiden tot vertraging of problemen bij toekomstige reizen naar of door de VS. Ook het formeel afstand doen van de status (en mogelijk staatsburgerschap, als dat is aangevraagd) vereist volledige fiscale compliance over de afgelopen jaren.

Wat kun je als accountant doen?

Voor accountants is het essentieel om deze situatie vroegtijdig te signaleren. Een paar gerichte vragen bij intake- of jaargesprekken kunnen al veel helderheid geven:

Heeft u ooit in de VS gewoond of gewerkt?

Heeft u in het verleden een Green Card ontvangen?

Is deze formeel ingeleverd bij de Amerikaanse autoriteiten?

Als het antwoord op de laatste vraag ‘nee’ of ‘weet ik niet’ is, dan is er reden tot actie. Verwijs de klant naar een specialist op het gebied van Amerikaanse belastingplicht. Probeer niet zelf aangiftes op te stellen of adviezen te geven over Amerikaanse regelgeving – de wetgeving is complex en fouten kunnen vergaande gevolgen hebben.

Veelvoorkomende misverstanden

“Maar ik heb al jaren niets meer met Amerika. Dan hoef ik toch niets te doen?”

Helaas, zo werkt het niet. De belastingplicht eindigt pas als de Green Card officieel is ingeleverd met formulier I-407 én dit ook is erkend door de Amerikaanse overheid.

“Ik heb de kaart verloren, dus ik ben automatisch geen resident meer.”

Verlies of verlopen van de fysieke kaart betekent niets zonder formele opzegging.

“Ik heb nooit een paspoort gehad, dus ik ben geen US person.”

Een Green Card-houder is ook een US person voor fiscale doeleinden, zelfs zonder Amerikaans staatsburgerschap.

Green Card heeft fiscale gevolgen

Een Green Card is niet alleen een administratief detail uit het verleden, maar kan jaren later nog fiscale gevolgen hebben. Voor accountants is het belangrijk om alert te zijn op dit signaal en klanten tijdig te informeren en door te verwijzen. Daarmee voorkom je onaangename verrassingen, boetes en langdurige trajecten.

Meer informatie en hulp

Bij Americans Overseas kun je terecht voor gratis advies en ondersteuning bij Amerikaanse belastingverplichtingen. Of het nu gaat om het formeel inleveren van een Green Card, het indienen van achterstallige aangiftes of het melden van buitenlandse rekeningen: het team van ervaringsdeskundigen helpt cliënten én hun adviseurs met heldere informatie en begeleiding.