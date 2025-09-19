Intermediairdagen van de Belastingdienst komen eraan

Tijdens de bijeenkomsten kun je sessies van specialisten volgen, vragen stellen en netwerken met vakgenoten. De bijeenkomsten vinden plaats op acht locaties in het land en starten telkens om 10.00 uur.
|Datum
|Locatie
|Dinsdag 4 november
|De Grolsch Veste in Enschede
|Donderdag 6 november
|De Maaspoort in Venlo
|Dinsdag 11 november
|1931 Congrescentrum in Den Bosch
|Donderdag 13 november
|De Kuip in Rotterdam
|Maandag 17 november
|Hotel Papendal in Arnhem
|Woensdag 19 november
|Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee
|Maandag 24 november
|Martiniplaza in Groningen
|Maandag 1 december
|NBC Congrescentrum in Nieuwegein
Lukt het niet om fysiek deel te nemen, sluit dan aan bij de online Intermediairdagen op 8, 9 of 10 december.
Inschrijven vanaf 6 oktober
De inschrijving voor de Intermediairdagen start op 6 oktober 2025. Ga voor meer informatie en het programma naar www.intermediairdagen.nl
