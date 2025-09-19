Home » Intermediairdagen van de Belastingdienst komen eraan

Intermediairdagen van de Belastingdienst komen eraan

Fiscaal, Nieuws

Van 4 november tot en met 1 december organiseert de Belastingdienst de Intermediairdagen voor fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals. Thema’s zijn onder andere het Belastingplan 2026 en andere actuele fiscale ontwikkelingen.

19 september 2025 door Accountancy Vanmorgen

Tijdens de bijeenkomsten kun je sessies van specialisten volgen, vragen stellen en netwerken met vakgenoten. De bijeenkomsten vinden plaats op acht locaties in het land en starten telkens om 10.00 uur.

DatumLocatie
Dinsdag 4 november    De Grolsch Veste in Enschede 
Donderdag 6 novemberDe Maaspoort in Venlo     
Dinsdag 11 november 1931 Congrescentrum in Den Bosch
Donderdag 13 novemberDe Kuip in Rotterdam
Maandag 17 novemberHotel Papendal in Arnhem
Woensdag 19 novemberHotel Zuiderduin in Egmond aan Zee 
Maandag 24 november Martiniplaza in Groningen
Maandag 1 decemberNBC Congrescentrum in Nieuwegein  

Lukt het niet om fysiek deel te nemen, sluit dan aan bij de online Intermediairdagen op 8, 9 of 10 december.

Inschrijven vanaf 6 oktober

De inschrijving voor de Intermediairdagen start op 6 oktober 2025. Ga voor meer informatie en het programma naar www.intermediairdagen.nl

