Intermediairdagen van de Belastingdienst komen eraan

Van 4 november tot en met 1 december organiseert de Belastingdienst de Intermediairdagen voor fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals. Thema’s zijn onder andere het Belastingplan 2026 en andere actuele fiscale ontwikkelingen.

Tijdens de bijeenkomsten kun je sessies van specialisten volgen, vragen stellen en netwerken met vakgenoten. De bijeenkomsten vinden plaats op acht locaties in het land en starten telkens om 10.00 uur.

Datum Locatie Dinsdag 4 november De Grolsch Veste in Enschede Donderdag 6 november De Maaspoort in Venlo Dinsdag 11 november 1931 Congrescentrum in Den Bosch Donderdag 13 november De Kuip in Rotterdam Maandag 17 november Hotel Papendal in Arnhem Woensdag 19 november Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee Maandag 24 november Martiniplaza in Groningen Maandag 1 december NBC Congrescentrum in Nieuwegein

Lukt het niet om fysiek deel te nemen, sluit dan aan bij de online Intermediairdagen op 8, 9 of 10 december.

Inschrijven vanaf 6 oktober

De inschrijving voor de Intermediairdagen start op 6 oktober 2025. Ga voor meer informatie en het programma naar www.intermediairdagen.nl