Brutolonen stijgen ruim 5% bij mkb

Het mediaan brutomaandloon bij het Nederlandse mkb is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen naar € 3.474, 5,1% hoger dan een jaar geleden, meldt Van Spaendonck.

Het bedrijf publiceert elk kwartaal een loonindex gebaseerd op ruim 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken. Vergeleken met het tweede kwartaal zijn de lonen in het mkb met 1,1% gestegen. Het mediane loon is het loon waarbij de helft van de groep meer verdient en de helft minder.

Scheepvaart en zorg stijgen het meest

Binnenschippers (+12,6%) en zeevarenden (+8,3%) domineren de lijst van grootste loonstijgers. “Ook in de zorg zijn opvallende bewegingen zichtbaar. Apothekersassistenten zagen hun lonen met 8% stijgen naar een mediaan van € 3.853,73. De cijfers laten zien dat de algemene loonontwikkeling beperkt kan lijken, terwijl er binnen specifieke cao’s juist flinke beweging zit”, zegt Jade Karthaus van Van Spaendonck.

Het minimumloon steeg in juli met 2,4% naar € 2.506, maar blijft iets achter bij de algemene loonontwikkeling. Op jaarbasis steeg het minimumloon met 4,9%, terwijl het mediaan loon met 5,1% omhoog ging. Tegelijkertijd neemt het aandeel werknemers met minimumloon in sommige cao’s af: in de horeca ging dat van 37,7% vorig jaar naar 31,7% in 2025. “Daarmee is het percentage overigens nog steeds een stuk hoger dan in 2022, voordat de minimumlonen zo stevig toenamen in 2023 en 2024.”

Groningen noteerde de sterkste loongroei in een kwartaal: +2,28%. Utrecht (€ 3.976), Amsterdam (€ 3.966) en Den Haag (€ 3.863) hebben de hoogste mediaanlonen. Het verschil tussen Utrecht en Groningen loopt op tot meer dan € 400 per maand.

Cao-lonen stijgen harder

Werknemers met een cao zagen hun loon in het afgelopen jaar met 5,5% stijgen, terwijl niet-cao-werknemers 4% erbij kregen. Desondanks verdienen niet-cao-werknemers nog altijd 15,8% meer (€ 3.900 tegenover € 3.367). Jongeren tussen 18 en 22 jaar zagen hun lonen het afgelopen kwartaal het hardst groeien (+1,5%), maar verdienen met € 2.577 nog altijd het minst. Werknemers tussen 43 en 47 jaar hebben het hoogste mediane salaris: € 3.861.