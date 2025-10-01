Personalia | Drie nieuwe partners erbij voor Qconcepts

Met de benoemingen versterkt Qconcepts de propositie op het gebied van de audit van onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. Volgens Cor Pijnenburg, oprichter en partner van Qconcepts, hebben de drie zich de afgelopen jaren bewezen als stabiele en verbindende krachten. “We zijn er trots op dat hun ambitie en ondernemerschap zich nu vertaalt in een nieuwe rol als partner.”

Ellen Mengelers (rechts op de foto) startte haar loopbaan bij een big-four-kantoor en maakte een korte uitstap naar het bedrijfsleven. Sinds 2018 werkt ze bij Qconcepts, waar zij zich richt op de audit binnen de onderwijssector en het mkb+. Verder draagt zij bij aan het vaktechnische team en is ze teamcaptain van het auditteam in Limburg.

Karin Hellings werkt ruim zes jaar bij Qconcepts en deed daarvoor ervaring op binnen een big-four-kantoor en “aan de andere kant van de tafel”. Binnen Qconcepts richt zij zich op de audit binnen de zorgsector en is ze teamcaptain van een auditteam met focus op zorg.

Ook Maarten Vogelpoel werkte eerst bij een big-four-kantoor en stapte in 2020 over naar Qconcepts. Hij richt zich op de audit van organisaties binnen de zorg en de onderwijssector. Per 1 oktober is hij teamcaptain van het auditteam in Arnhem en Enschede.