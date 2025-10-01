Home » Personalia | Forvis Mazars benoemt twee partners

Personalia | Forvis Mazars benoemt twee partners

Accountancy, Nieuws

Guido Andeweg en Bert Graafsma zijn toegetreden als partner bij de audit- en assurancepraktijk van Forvis Mazars.

1 oktober 2025 door Accountancy Vanmorgen

Andeweg (1985) werkt sinds 2004 bij Forvis Mazars in de audit- en assurancepraktijk. “Met zijn jarenlange ervaring in de organisatie is hij een echte cultuurdrager, die zich al jaren actief inzet voor talentontwikkeling en de sector privately owned business.” Zijn klantenportefeuille bestaat uit zowel nationaal als internationaal opererende familiebedrijven. Hij is gespecialiseerd in de sectoren Transport & Logistiek en Flexwerk. Hij heeft twee jonge kinderen en is voetbalcoach voor kinderen onder de negen jaar.

Graafsma (1979) start per 1 oktober als partner en heeft inmiddels ervaring in meer dan twintig landen. Hij versterk het Large & International-team. “Bert staat bekend om zijn scherpe oog voor detail, vaktechnische kwaliteit en het succesvol begeleiden van complexe opdrachten. Hij is een verbinder die zich inzet voor talentontwikkeling en samenwerking.” Hij vertoeft graag in de natuur als zeiler, fietser of kampeerder. Hij komt van PwC, waar hij director Food Sector was.

