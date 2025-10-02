Home » Accountantsprotocol woningcorporaties 2025 beschikbaar

Accountantsprotocol woningcorporaties 2025 beschikbaar

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2025 uitgebracht.

2 oktober 2025 door Accountancy Vanmorgen

Het protocol beschrijft controlewerkzaamheden die accountants bij corporaties moeten uitvoeren. De Aw maakt in haar toezicht gebruik van de informatie en het oordeel van de accountant.

Actualisatie

De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving en gegevensopvraag, bevindingen vanuit het toezicht en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties. In het accountantsprotocol 2025 zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het accountantsprotocol 2024 doorgevoerd. De Aw onderzoekt of het mogelijk is om in de toekomst een meerjarig protocol op te stellen. 

Publicatie in Staatscourant

De Aw stelt het accountantsprotocol 2025 beschikbaar vooruitlopend op behandeling door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Dit is met instemming van VRO en op verzoek van stakeholders. Hierdoor kunnen corporaties en accountants er alvast mee werken. Publicatie in de staatskrant zal plaatsvinden in december.

