Amsterdamse woningcorporatie sleept fiscus  voor rechter om renteaftrek

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot start een juridische procedure tegen toepassing van een renteaftrekbeperking. Rente over leningen kunnen maar gedeeltelijk worden afgetrokken als gevolg van de Europese ATAD-richtlijn. Maar die is volgens Stadsgenoot nooit bedoeld geweest voor maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties.

Door de renteaftrekbeperking kon Stadgenoot de afgelopen 7 jaar ongeveer 290 miljoen euro en de komende 10 jaar ongeveer 640 miljoen euro aan rente niet aftrekken. Dat leidt tot een jaarlijkse extra belastingdruk van ongeveer 16 miljoen euro. Geld dat niet kan worden ingezet voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van sociale huurwoningen, aldus de woningcorporatie. Door de impact van de ATAD kan Stadgenoot naar eigen zeggen ook minder geld lenen.

Minder geld voor woningen

‘Dit raakt direct onze huurders en alle mensen die een woning zoeken,’ zegt Bas Hendriks, CFO en bestuurder van Stadgenoot. ‘Elke euro die onnodig naar belasting gaat, kan niet worden gebruikt om woningen te bouwen, te isoleren of betaalbaar te houden. Dat zijn bijvoorbeeld ruim 1.000 nieuwbouwwoningen die Stadgenoot minder kan financieren. In een tijd van grote woningnood is dat niet uit te leggen. En dit is ook niet waarvoor deze wet is bedoeld.’

Vpb

Sinds 2008 moeten woningcorporaties volledig vennootschapsbelasting (Vpb) betalen. Vanaf 2019 is daarbij de Europese ATAD-richtlijn (Anti Tax Avoidance Directive) in de Nederlandse Vpb doorgevoerd. Deze is gericht op ondernemingen met aandeelhouders om grensoverschrijdende belastingontwijking te voorkomen. Woningcorporaties zijn stichtingen met een maatschappelijke taak zonder winstoogmerk. De regelgeving beperkt de rente die organisaties mogen aftrekken. Volgens belastingadviseur PwC, die Stadgenoot bijstaat, had Nederland op basis van Europese rechtsbeginselen een uitzondering moeten maken voor woningcorporaties.

Veel bezwaar gemaakt

De woningcorporatiesector ervaart het probleem al langer. De extra belastingdruk als gevolg van de ATAD loopt de komende jaren op tot meer dan 600 miljoen euro per jaar voor alle woningcorporaties gezamenlijk. Branchevereniging Aedes trok al meermalen aan de bel. Ongeveer 140 woningcorporaties dienden de afgelopen jaren bezwaar in tegen hun belastingaanslagen. In januari ontving Stadgenoot de uitspraak op haar bezwaarschrift. Als een van de eerste corporaties start Stadgenoot, samen met een aantal andere woningcorporaties, nu een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Bron: Stadgenoot.