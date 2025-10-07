Deloitte Australië betaalt geld terug na AI-fouten in overheidsrapport

Deloitte Australië zal een deel terugbetalen van de 440.000 Australische dollar die het van de Australische overheid ontving voor een rapport dat vol bleek te staan met AI-gegenereerde fouten, waaronder een verzonnen citaat uit een federale rechtbankuitspraak en verwijzingen naar niet-bestaande wetenschappelijke studies.

Het rapport werd in juli gepubliceerd door het Department of Employment and Workplace Relations, en is afgelopen vrijdag herzien. Dat gebeurde nadat Chris Rudge, onderzoeker gezondheids- en welzijnsrecht aan de Universiteit van Sydney, de media had gewaarschuwd dat het rapport vol bronverwijzingen zat die niet kloppen.

Na een interne controle bevestigde Deloitte dat sommige voetnoten en verwijzingen onjuist waren, heeft het ministerie laten weten. Het accountantskantoor heeft ermee ingestemd om de laatste betaling die bij het contract hoorde terug te betalen. Volgens Australische media gaat de totale opdrachtwaarde om 440.000 Australische dollar, omgerekend ongeveer 250.000 euro.

Herziene versie

In een verklaring aan persbureau AP heeft Deloitte laten weten dat de kwestie “rechtstreeks met de klant is opgelost,” maar het bedrijf reageerde niet op de vraag of de fouten door kunstmatige intelligentie waren veroorzaakt. In de herziene versie van het rapport staat nu vermeld dat een generatieve AI-taaltool van Azure OpenAI is gebruikt bij het schrijven. Verzonnen citaten van een rechter zijn verwijderd, net als verwijzingen naar niet-bestaande publicaties van juridische en technische experts. Volgens onderzoeker Rudge telde de eerste versie tot twintig fouten.

Senator Barbara Pocock van de Groenen in Australië eiste dat Deloitte het volledige bedrag terugbetaalt. Volgens haar “heeft Deloitte AI verkeerd en zeer onjuist gebruikt: een rechter verkeerd geciteerd, verzonnen referenties gebruikt – dingen waar een eerstejaarsstudent zware problemen voor zou krijgen.”

(AP)