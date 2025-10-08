Gebruik AI door accountants en fiscaal adviseurs verviervoudigd in een jaar tijd

De toepassing van AI neemt in de samenleving hand over hand toe. Ook bij accountants en belastingadviseurs: in die sector is het gebruik dit jaar wereldwijd verviervoudigd.

Dat blijkt uit de tweede editie van het onderzoeksrapport Future Ready Accountant van Wolters Kluwer, waarvoor wereldwijd ruim 2.700 accountants en belastingprofessionals zijn bevraagd. Uit het rapport blijkt dat ontwikkelingen als AI, een steeds meer adviesgerichte dienstverlening en cloudintegratie de manier van werken in de sector flink veranderen.

Volgens Jason Marx, CEO van Wolters Kluwer Tax & Accounting, is er sprake van een strategische transformatie in het accountantsberoep. “Bedrijven gaan verder dan tactische oplossingen en omarmen langetermijnstrategieën die gericht zijn op adviesdiensten, talentontwikkeling en technologie-integratie. AI is niet langer toekomstmuziek, maar een huidige noodzaak die bedrijven moeten omarmen.”

Gebruik AI verviervoudigd

Het gebruik van AI is inmiddels gestegen tot 41%. Vorig jaar maakte nog maar 9% van de ondervraagde accountants en belastingadviseurs gebruik van kunstmatige intelligentie. “Dat wijst op een radicale verschuiving van voorzichtig experimenteren naar volledige integratie in alle bedrijfsactiviteiten. Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de bedrijven van plan is om meer in AI te investeren, terwijl 35% het al dagelijks gebruikt.”

Inmiddels biedt bijna iedereen in de branche adviesdiensten aan. In 2024 bood nog 83% deze diensten aan, inmiddels is dat 93%. “Ook als het gaat om talent, is de sector volwassen geworden: terwijl vorig jaar de nadruk lag op het aantrekken en behouden van professionals, geven bedrijven dit jaar prioriteit aan ontwikkeling. Een van de grootste uitdaging hierbij is volgens 31% de ontwikkeling van geavanceerde technische vaardigheden.”

77% van de bedrijven is van plan om de komende drie jaar meer te investeren in AI. Van de grote bedrijven streeft 40% naar een dubbelcijferige groei in AI-uitgaven. 73% van de regelmatige AI-gebruikers behaalt betere resultaten dan verwacht, vooral op het gebied van klantenservice, financiële inzichten en efficiëntie.

Integratie leidt tot meer omzet

Verder lijkt technologische integratie vruchten af te werpen: bedrijven met een hoge integratiegraad zagen hun omzet met 78% groeien. “In 2025 breidde 52% van de bedrijven hun cloudgebaseerde oplossingen uit. Dat dat rendeert, blijkt uit het feit dat de omzet van 87% van de bedrijven met sterk geïntegreerde systemen groeide. De evolutie naar digitale volwassenheid wordt nu gezien als een motor voor innovatie, veerkracht en succes op de lange termijn.”

In Europa boekte 80% van de accountants- en belastingadvieskantoren vorig jaar omzetgroei; wereldwijd lag dat percentage met 83% iets hoger. 79% van de bedrijven zag een verbetering van de winstgevendheid, tegenover 74% vorig jaar.

Volgens Wolters Kluwer is 26% van de bedrijven de afgelopen drie jaar gefuseerd met een ander bedrijf. 32% heeft private equity-investeringen ontvangen en 27% van de bedrijven heeft een ander bedrijf overgenomen.