VEB zet vraagtekens bij accountantscontrole en verkoop activiteiten IEX

De media-activiteiten van het beursgenoteerde IEX zijn verkocht aan twee investeerders. Beleggersvereniging VEB vraagt zich af of er een verband is met de perikelen rond de jaarrekeningcontrole.

IEX Group was eigenaar van diverse beleggerssites, waaronder iex.nl. Value8, het investeringsvehikel van Peter Paul de Vries, was grootaandeelhouder en worstelde een tijdlang met het vinden van een controlerend accountant. Die werd in 2023 alsnog gevonden met het Portugese CFA, een nieuwe speler op de oob-markt. In navolging van Value8 strikten ook andere kleinere beursfondsen zo’n buitenlandse accountant, waarmee een gedwongen aftocht van de aandelenbeurs werd voorkomen. Van die groep is Lavide overigens weer op zijn schreden teruggekeerd: het wil het Cypriotische GCP inruilen voor EY.

‘Een-tweetje’

IEX heeft eind vorig jaar de media-activiteiten van de hand gedaan. De kopers zijn investeerders Rogier Groen en Jeroen Kramer, die elk al een belang van meer dan 5% hadden in IEX. Ze tellen € 10 miljoen neer voor de aandelen, wat volgens de VEB ongeveer tien keer het voor verwachte bedrijfsresultaat is. “Dat lijkt op het eerste gezicht redelijk.”

Maar de beleggersclub heeft wel vraagtekens bij de deal, die “een een-tweetje tussen twee groepen grootaandeelhouders in de donkere dagen voor Kerst” wordt genoemd. Het waarom van de verkoop wordt niet duidelijk, aldus de VEB. “De deal komt enigszins uit de lucht vallen. In ieder geval is niet met het brede publiek gedeeld dat IEX bezig was met een strategische heroriëntatie.” Bovendien is de omzet de laatste jaren niet gestegen en het resultaat maar mondjesmaat verbeterd. De VEB spreekt ook van de “drie petten” die Peter Paul de Vries opheeft: verkopend aandeelhouder/bestuursvoorzitter bij Value8, president-commissaris bij IEX en privé-aandeelhouder (hij zou ruim 12% van de aandelen IEX bezitten).

Ontbreken accountant

De VEB vraagt zich hardop af of een rol speelt dat IEX geen accountant heeft: sinds 2019 zijn de jaarrekeningen niet meer gecontroleerd. “Dat zadelt het bedrijf nu op met een acuut probleem. Het beleggersplatform is door beursuitbater Euronext enige tijd geleden op het strafbankje geplaatst, vanwege het ontbreken van een gecontroleerde jaarrekening. De beursnotering is in gevaar omdat Euronext binnen afzienbare tijd tot een gedwongen delisting kan besluiten. Alleen een door een gecertificeerde accountant gecontroleerde jaarrekening over boekjaar 2024 kan schrapping van de notering voorkomen.”

Nog altijd geen controleverklaring

Een jaar terug wist IEX nog te melden dat het Portugese CFA, ook door grootaandeelhouder Value8 gestrikt, de nieuwe accountant werd. Maar de jaarcijfers over 2023 zijn gepubliceerd zonder accountantsverklaring van CFA. Dat geldt ook voor MKB Nedsense, waarvan Value8 grootaandeelhouder is, en Value8 zelf. Dat meldt in het jaarverslag over 2023 een “vertraging in het controleproces, daarom bevat dit jaarverslag nog geen controleverklaring (‘overmacht’).”

Volgens de VEB, die en passant ten onrechte stelt dat de AFM-inspectie van de jaarrekeningcontrole 2022 van Value8 nog niet is afgerond, is CFA nog niet aan de audit van de 2023-cijfers begonnen. “Dat werd 19 december bevestigd tijdens een ingelaste aandeelhoudersvergadering van Value8. Het bedrijf had zijn aandeelhouders opgetrommeld om een nieuwe commissaris te benoemen. In die bijeenkomst kwam het gesprek ook op de vorderingen rond de boekencontrole en werd duidelijk dat het daarmee nog niet wilde vlotten.”