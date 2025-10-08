Miljonairs halen 40% bezit uit ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang

Nederland had op 1 januari vorig jaar 452.000 huishoudens met een vermogen van een miljoen of meer. Ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang zijn goed voor 40% van het miljonairsbezit.

Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Het aandeel van miljonairs in Nederlandse huishoudens is 5,5%; het totaal aantal huishoudens met meer dan een miljoen vermogen is met 17.000 gestegen ten opzichte van 2023. De huishoudens hadden in doorsnee een vermogen van € 1,6 miljoen. De helft heeft minder, de andere helft meer. Een kwart bezit € 2 tot € 5 miljoen en 3% heeft een vermogen van € 10 miljoen of meer.

Ruim een op drie Bloemendalers is miljonair

Noord-Holland is naast Utrecht de provincie met de meeste miljonairs, met gemeenten als Bloemendaal en Laren in de gelederen. Ruim een op de drie huishoudens daar bezat vorig jaar € 1 miljoen of meer. Blaricum en Heemstede tellen respectievelijk een miljonairsgehalte van 25% en 24%. Wassenaar (Zuid-Holland) zit daar met 23% vlak achter. Noord-Holland en Utrecht hebben met 7% naar verhouding de meeste huishoudens met een miljoen of meer in bezit. Groningen, Flevoland en Limburg tellen de minste miljonairs: minder dan 4%.

Pensionado’s en zelfstandigen

Vier op de tien miljonairshuishoudens hebben een pensioen als voornaamste inkomstenbron. De rest haalde het inkomen vooral uit werk. Meer dan de helft van de werkende miljonairs was vorig jaar zelfstandige. Dat aandeel is wel afgenomen sinds 2014: toen waren nog ruim zeven op de tien werkende miljonairs zelfstandigen.

Grootste vermogens leunen op aanmerkelijk belang

Verder bestond 40% van de bezittingen uit ondernemingsvermogen en (vooral) aanmerkelijk belang. Een kwart bestaat uit de waarde van de eigen woning. Bij niet-miljonairs vormt de eigen woning ruim drie kwart van de bezittingen, en aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen 3%. Bij een groter vermogen van miljonairshuishoudens is het aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen in verhouding ook steeds groter. Het aandeel eigen woning in het totale bezit neemt dan juist af. Wie meer dan € 10 miljoen vermogen heeft, heeft bijvoorbeeld 66% daarvan in aanmerkelijk belang. Vermogens boven de € 5 miljoen zijn voor de helft afkomstig uit aanmerkelijk belang.