Grenswerkafspraken in Benelux-verband laten nog op zich wachten

Als het meezit, zijn de afspraken met Duitsland over de fiscale behandeling van thuiswerkende grenswerkers per 1 januari van kracht. Een deal in Benelux-verband gaat langer in beslag nemen.

Dat schrijft staatssecretaris Heijnen (Financiën) aan de Eerste Kamer. Het Benelux Parlement, een 49 leden tellend raadgevend instituut zonder beslissingsbevoegdheid, had een aanbeveling gedaan over grensoverschrijdend telewerk en de inzet van de regering met betrekking tot de thuiswerkproblematiek van grenswerkers in de grensregio’s met België en Duitsland.

Benelux-orgaan wil snelle afspraken

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid had vragen gesteld over de stand van zaken rondom een voorstel van het secretariaat-generaal van de Benelux Unie, dat verdragen kan voorstellen en uitvoeren. Dat heeft deze zomer een conceptreactie gedeeld met de Benelux-lidstaten, die daarop konden reageren. Aanbevelingen zijn onder meer dat er een werkgroep komt die eenduidige definities over gedeeltelijk thuiswerken van grenswerkers afspreekt en zorgt dat die definities voor de fiscaliteit zoveel mogelijk worden gesynchroniseerd met definities op het terrein van sociale zekerheid.

Ook wil het Benelux Parlement aansturen op snelle bilaterale belastingverdragen met buurlanden over grensoverschrijdend telewerk. Een ander voorstel is om voor grenswerkers de thuiswerkdrempelregeling voor de sociale zekerheid van 25% ook te laten gelden voor de fiscaliteit en die regeling op termijn verder te verruimen tot 40% van de arbeidstijd, zoals ook tussen Frankrijk en Zwitserland is afgesproken.

Wel afspraken met Duitsland

Voorlopig zit het voorstel van het Benelux-orgaan nog in de reactiefase. Met België wordt wel gesproken, maar dat heeft nog niet tot concrete afspraken geleid. Met Duitsland is inmiddels overeenstemming over een wijzigingsprotocol, dat “ter stilzwijgende goedkeuring” aan het parlement zal worden gestuurd, aldus Heijnen. Grenswerkers kunnen volgens de afspraken 34 dagen per jaar thuiswerken zonder fiscale consequenties. “Indien het wijzigingsprotocol stilzwijgend wordt aanvaard, kunnen de akten van bekrachtiging tussen Nederland en Duitsland vóór eind november worden uitgewisseld, waardoor de wijzigingen per 1 januari 2026 van toepassing kunnen zijn.” In Duitsland is het wijzigingsprotocol al aan het parlement voorgelegd; de verwachting is dat de goedkeuringsprocedure daar tijdig zal worden afgerond.