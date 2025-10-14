Inzet AI al heel gewoon voor Amerikaanse accountants

Driekwart van de accountants in de Verenigde Staten vindt het vervangen van mensen door AI geen enkel probleem. Vooral bij grotere kantoren is het al aan de orde van de dag.

Accounting Today ondervroeg accountants deze zomer over de toepassing van kunstmatige intelligentie. De overgrote meerderheid (72%) vindt het prima om AI in te zetten voor werk dat normaal gesproken door mensen wordt gedaan. Bijna twee derde (64%) geeft aan dat het bedrijf daar inmiddels al mee bezig is. De nieuwssite vindt het opvallend dat 46% het ‘best acceptabel’ en 26% het volledig acceptabel vindt dat technologie wordt ingezet voor een taak die altijd door mensen is uitgevoerd. Overigens vindt slechts een op de drie accountants (36%) dat AI-gebruik hun baan ook leuker heeft gemaakt.

Ruim de helft merkt dat de toepassing van AI ervoor zorgt dat ze meer effectief werken. Iets minder dan de helft (46%) denkt dat accountantskantoren door het inzetten van AI minder medewerkers nodig hebben.

Vullen van vacatures

Bijna twee op de drie accountants denkt aan het vervangen van mensen door AI of heeft dat al gedaan. Een derde is dat zeker niet van plan. Bij kantoren met meer dan 50 medewerkers is het inzetten van AI meer gemeengoed: 38% heeft dat al gedaan en 49% overweegt het. “Omdat juist de grotere kantoren de grootste problemen hebben om personeel te vinden, lijkt het meer te gaan om het opvullen van lege plekken dan om het schrappen van banen.”

AI wordt met name ingezet in onderzoek en feitencontrole (43%) en in klantcommunicatie (24%). Accountants werken het minst aan de toepassing van kunstmatige intelligentie, fraudedetectie en training van personeel. Overigens zijn ook de kleine kantoren actief: meer dan de helft van de eenmanszaken zet AI in voor onderzoek en 37% gebruikt het voor klantcommunicatie.