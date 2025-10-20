Durfkapitaal blijft groeien, Nederland maakt pas op de plaats

Door de opmars van AI en defensietechnologie stegen de investeringen van € 97 naar € 103 miljard. Volgens KPMG is de markt voor beursgangen hersteld, “na jaren van beperkte exit-mogelijkheden”. Investeerders richten zich wereldwijd vooral op bedrijven die AI-modellen en -platforms ontwikkelen, evenals op defensietechnologie met zowel commerciële als militaire toepassingen.

Door de groei van AI zien investeerders opnieuw potentie in hardware-startups die zich bezighouden met chips, datacenters en energievoorziening. “Door geopolitieke spanningen willen landen minder afhankelijk zijn van buitenlandse onderdelen, wat de investeringen in hardware verder aanjaagt.”

Grote deals in AI

Het overgrote deel van de investeringen vindt buiten Europa plaats. In Europa bleven de investeringen stabiel met € 15 miljard, tegenover € 13 miljard in het tweede kwartaal. “De markt werd gekenmerkt door enkele megadeals in de AI-sector, waaronder Mistral AI in Frankrijk en Nscale in het Verenigd Koninkrijk.” Europese overheden en de Europese Unie investeren steeds meer in kritieke infrastructuur, zoals de productie van halfgeleiders, om de strategische autonomie te vergroten en startups binnen de regio te houden. Hoewel het sluiten van deals langer duurt door aanhoudende onzekerheid, blijft het investeringsklimaat positief.

Minder investeringen in Nederland

Nederland valt een beetje uit de toon met 79 investeringen, het laagste aantal sinds 2020 en 22% minder dan vorig kwartaal. Het aandeel zogeheten ‘late fase-deals’ groeit dit jaar wel. In het derde kwartaal haalde softwarebedrijf Framer uit Amsterdam 100 miljoen dollar op en werd daarmee de nieuwste Nederlandse ‘unicorn’ (techbedrijf met een waarde van meer dan € 1 miljard). Bijna een derde van alle investeringen ging naar startups met AI als kern van hun product.