‘Afschaffing vennootschapsbelasting levert 150.000 extra woningen op’

Woningcorporaties betalen 800 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. Over enkele jaren zal dat bedrag 1,5 miljard euro zijn. Vooruitlopend op het formatieproces rekent Spies de nieuwe regering voor dat woningcorporaties dit geld beter kunnen investeren in de bouw van nieuwe woningen. “De vennootschapsbelasting wordt geheven over winsten, terwijl corporaties wettelijk niet eens winst mogen maken”, zegt Spies tegen BNR. “Dus het is echt heel bizar.”

Uitzondering

In 2019 werd de vpb aangescherpt om belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Spies bepleit dat er voor woningcorporaties een uitzondering in de wet komt. “Je praat vooral over de Anti-Tax Avoidance Directive, die gaat over winsten wegsluizen naar het buitenland. Nou, we mogen geen winst maken én we mogen niets in het buitenland doen.” Als de vpb wordt afgeschaft kunnen corporaties 150.000 nieuwe huizen bouwen, stelt het voormalige CDA-kamerlid.

Regels

Ze erkent evenwel dat niet alleen de vpb de bouw van nieuwe woningen in de weg staat. Zo signaleert ze dat gemeenten te weinig medewerkers hebben en te weinig urgentie voelen. Bovendien zijn er veel lokale regels, waaronder parkeernormen, die bouwen bemoeilijken. Netcongestie en stikstof zijn twee andere hindernissen voor veel woningbouwprojecten. Met name voor de grootschalige locaties komt daar nog de noodzaak van infrastructuur en ontsluiting bovenop, waar vaak onvoldoende financiële ruimte voor wordt gemaakt.

Te langzaam

Voor een integrale oplossing zijn de afzonderlijke plannen van de politieke partijen – zoals het ‘straatje erbij’ van het CDA en de tien nieuwe steden van D66 – volgens Spies niet toereikend. “Het is niet zo zwartwit: we hebben én dat straatje erbij nodig, maar we moeten ook in de bestaande woningvoorraad nadenken over hospitaverhuur, woningsplitsen en woningdelen.” In het tempo waarin nu besluiten worden genomen, gaat ook bij de tien nieuwe steden van Jetten over vijftien of twintig jaar pas de eerste paal de grond in.

