Home » NBA reageert op AFM-bevindingen discontinuïteit

NBA reageert op AFM-bevindingen discontinuïteit

Accountancy, Nieuws

De NBA sluit zich aan bij de bevindingen van de AFM in de deze week gepubliceerde verkenning naar de aanpak van (dis)continuïteit in wettelijke controles.

24 oktober 2025 door Accountancy Vanmorgen

De AFM gaf eerder aan gematigd positief te zijn, maar gaf ook aan dat controlewerkzaamheden rondom (dis)continuïteit blijvende aandacht vragen. NBA-voorzitter Kris Douma vindt het goed dat de AFM constateert dat externe accountants over het algemeen serieuze aandacht geven aan de aanpak van (dis)continuïteit in de wettelijke controle. “De signalen uit de AFM-verkenning en het sectorbericht sluiten aan bij onze eigen inzet: (dis)continuïteit vraagt om vaktechnische diepgang én om een stevig professioneel-kritische houding, juist bij toekomstgerichte informatie en snel veranderende omstandigheden. We herkennen de voortgang, maar ook de opdracht om alert te blijven omdat de maatschappelijke impact van faillissementen groot kan zijn.”

Focus op internationale standaard

De NBA somt op wat de organisatie de afgelopen jaren aan het onderwerp (dis)continuïteit heeft gedaan, zoals de verplichtstelling sinds boekjaar 2022 van rapportering over continuïteit in de controleverklaring en de verplichte opname (in 2021) van het onderwerp in het PE-programma. Daarnaast zijn er wegwijzers en handreikingen uitgebracht. In de komende periode gaat het College voor Beroepsreglementering van de NBA zich buigen over hoe de de internationale standaard ISA 570 (Going Concern) zal worden opgenomen in de Nederlandse beroepsreglementering. “Continuïteit verdient een vaste plek op de agenda van het accountantsberoep, nu en in de toekomst”, aldus Douma. “De NBA houdt hier blijvend aandacht voor en draagt actief bij aan het bestendigen van de positieve ontwikkeling die we in de sector zien.”

Tags: AFM, continuïteitsparagraaf, discontinuïteit, NBA

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen