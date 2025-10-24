NBA reageert op AFM-bevindingen discontinuïteit

De AFM gaf eerder aan gematigd positief te zijn, maar gaf ook aan dat controlewerkzaamheden rondom (dis)continuïteit blijvende aandacht vragen. NBA-voorzitter Kris Douma vindt het goed dat de AFM constateert dat externe accountants over het algemeen serieuze aandacht geven aan de aanpak van (dis)continuïteit in de wettelijke controle. “De signalen uit de AFM-verkenning en het sectorbericht sluiten aan bij onze eigen inzet: (dis)continuïteit vraagt om vaktechnische diepgang én om een stevig professioneel-kritische houding, juist bij toekomstgerichte informatie en snel veranderende omstandigheden. We herkennen de voortgang, maar ook de opdracht om alert te blijven omdat de maatschappelijke impact van faillissementen groot kan zijn.”

Focus op internationale standaard

De NBA somt op wat de organisatie de afgelopen jaren aan het onderwerp (dis)continuïteit heeft gedaan, zoals de verplichtstelling sinds boekjaar 2022 van rapportering over continuïteit in de controleverklaring en de verplichte opname (in 2021) van het onderwerp in het PE-programma. Daarnaast zijn er wegwijzers en handreikingen uitgebracht. In de komende periode gaat het College voor Beroepsreglementering van de NBA zich buigen over hoe de de internationale standaard ISA 570 (Going Concern) zal worden opgenomen in de Nederlandse beroepsreglementering. “Continuïteit verdient een vaste plek op de agenda van het accountantsberoep, nu en in de toekomst”, aldus Douma. “De NBA houdt hier blijvend aandacht voor en draagt actief bij aan het bestendigen van de positieve ontwikkeling die we in de sector zien.”