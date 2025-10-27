“Soms verrassen studenten ons echt” HAN zet stappen met vernieuwde curricula Finance

Daarmee speelt de HAN in op veranderingen in het werkveld en de samenleving. Aan het woord zijn Loek van Seyen, projectleider curriculumontwikkeling en docent, en Diede Hoenderboom, docent Accountancy. Allebei zijn ze verbonden aan de HAN Academie Financieel Management en Recht.

Nieuwe manier van leren

“We hebben onze opleidingen vanaf de basis geheel opnieuw opgebouwd. Dat betekent dat studenten meteen vanaf jaar één met echte, actuele casuïstiek vanuit de financiële beroepspraktijk aan de slag gaan ”, vertelt Loek. “Ze werken in teams aan praktijkcases met de scrum-methode. Daarbij leveren ze, in meerdere korte sprints, een product op, waarbij ze aan het einde van elke sprint kijken naar wat goed ging en wat beter kan.”

Scrum kan studenten helpen om flexibel om te gaan met onverwachte gebeurtenissen”, vervolgt Loek. “Hoe speel je bijvoorbeeld in op een klant die tijdens een project van wensen verandert? Omdat de kaders niet vastliggen, ontdekken studenten al doende wat werkt. Dat maakt ons onderwijs avontuurlijk en die wendbaarheid past beter bij de veranderende behoefte vanuit het werkveld.”

“Soms verrassen studenten ons echt”, vertelt Diede. “Waar ervaren professionals vaak binnen vaste kaders denken, durven studenten die juist ter discussie te stellen. Ze vragen zich af: waarom doen we dit eigenlijk zo? In scrum-teams analyseren ze data, ontdekken ze nieuwe patronen en bedenken ze alternatieven voor rapportage of procesinrichting. Zo ontstaan oplossingen die niet alleen creatief zijn, maar ook direct waarde toevoegen aan de rapportage.”

Digitale vaardigheden

Aangezien studenten al vroeg te maken krijgen met praktijkcasussen, doen ze ook al gelijk relevante vaardigheden op. Diede: “Toen ik startte als assistent-accountant, moest ik eerst bepaalde software onder de knie krijgen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs dachten we: dat kan anders. Zo werken onze Ad- en bachelor-studenten al in het eerste jaar met tools als Excel, PowerBI en Exact.”

Loek voegt toe: “Doordat studenten vanaf dag één werken met actuele bedrijfsdata en financiële cases, leren ze hoe ze cijfers vertalen naar advies. Ze bouwen dashboards in Power BI, ontwikkelen en analyseren jaarrekeningen en presenteren hun bevindingen aan echte opdrachtgevers. Zo ontwikkelen ze zich snel tot zelfstandige financials die snappen hoe de praktijk werkt.”

Persoonlijke ontwikkeling

Diede: “Goede financials kunnen niet alleen rekenen, maar ook het gesprek aangaan. Daarom besteden we veel aandacht aan communicatieve en gespreksvaardigheden. Dat doen we onder andere met werkvormen waarbij een student ons en medestudenten leert te bevragen.”

Diede vervolgt: “Zo weten studenten hoe ze in gesprekken met de opdrachtgever kritisch door kunnen vragen, zodat ze steeds complexere vraagstukken kunnen ontrafelen. Tegelijkertijd ontwikkelen ze tijdens hun opleiding een persoonlijk kompas: wie ben ik, wat wil ik en hoe voeg ik waarde toe in een organisatie? Zo weten studenten later welke werkgever en welke opdrachten het beste bij hen passen.”

Veranderende contexten

De samenleving verandert. Transitievraagstukken zoals artificial intelligence en duurzaamheid spelen een steeds grotere rol. “Hoewel AI steeds beter wordt in het analyseren van grote hoeveelheden data, blijft de rol van de financial essentieel”, vertelt Loek. “Vooralsnog blijven we nodig om cijfers te kunnen interpreteren, verbanden te leggen en strategische keuzes te onderbouwen.”

Diede voegt toe: “Maatschappelijke veranderingen en transities in het werkveld spelen een grotere rol. Rapporteren op bijvoorbeeld duurzaamheidscijfers is één van die ontwikkelingen. Tegelijkertijd zien we dat ook op dit vlak onzekerheid heerst hoe zich dit in de toekomst precies gaat ontwikkelen. Wij vinden het daarom vooral belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding de veerkracht ontwikkelen om met deze veranderingen om te gaan. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot ‘futureproof financials’: professionals met veel kennis en een brede blik, die stevig in hun schoenen staan.”

Meer weten? Er is weer een open avond voor werkenden op 26 november 2025. Kijk voor meer informatie op: han.nl/openavond