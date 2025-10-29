Personalia | Ferdy van Beest gaat aan de slag bij Eshuis

Ferdy van Beest wordt per 1 januari 2026 Hoofd Kwaliteit, Verslaggeving en Opleidingen bij Eshuis. Hij was directeur Duurzaamheid & Verslaggeving bij CROP, maar vertrekt daar nadat met het Omnibus-pakket de regels rond duurzaamheidsverslaggeving zijn uitgekleed.

Dr. Ferdy van Beest werkte bij de AFM, is Associate Professor op de Nyenrode Business Universiteit, schreef een boek over duurzaamheidsverslaglegging en zit in diverse werkgroepen rondom verslaggeving en het accountantsberoep. Daarnaast werkte hij bij CROP en Flynth, waar hij zijn passie voor kwaliteit, duurzaamheid en verslaggeving verder uitbouwde.

Toch is dat niet waar hij het meest over praat, meldt Eshuis op de eigen site. Vraag hem wat hem drijft, en hij vertelt over zijn energie als spreker, zijn nieuwsgierigheid, zijn creatieve manier van denken en zijn geloof in samenwerken vanuit vertrouwen. Over zijn drijfveer zegt hij: “Ik vind het belangrijk dat kwaliteit meer is dan regels of controle. Het gaat om vakmanschap, trots en het plezier om samen beter te worden.”

Van Beest kiest bewust voor Eshuis, meldt het accountantskantoor. De mensgerichte cultuur sprak hem meteen aan: “Ik ben iemand die graag kennis deelt en het gesprek aangaat. Bij Eshuis voelde ik meteen die openheid en oprechte interesse.” Hij hoopt vanaf zijn eerste werkdag zichtbaar te zijn binnen de organisatie. “Ik wil Eshuis en de mensen leren kennen. Weten wat er leeft, wat er nodig is en samen stappen zetten om nog beter te worden. Dat is waar ik energie van krijg.”

De komende tijd gaat Van Beest zich richten op drie thema’s die nauw met elkaar samenhangen: verslaggeving, kwaliteit en opleidingen. Hij wil ervoor zorgen dat onze interne kennisontwikkeling minder ad hoc wordt en meer gericht op groei, zowel vaktechnisch als persoonlijk.

Ook gaat hij meedenken in de strategische denktank van Eshuis, waar zijn blik op duurzaamheid en data zeker van pas komt om te komen tot nieuwe klantgerichte oplossingen. Naast zijn werk bij Eshuis blijft hij verbonden aan Nyenrode. Van Beest woont in Cuijk, heeft twee tienerkinderen en sport zelf graag, van voetbal tot badminton en jeu de boules. Eshuis besluit het nieuwsbericht met: ‘We kijken ernaar uit om samen met Ferdy verder te bouwen aan kwaliteit, kennis en vakmanschap, en een nog grotere bekendheid van Eshuis als prachtige organisatie; dit alles met de energie en inspiratie die zo kenmerkend voor hem zijn.’

