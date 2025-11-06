NBA publiceert handreiking 1155

In deze NBA-handreiking is een aantal situaties uitgewerkt over de toepassing van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in samenhang met een groepscontrole. De aanleiding hiervoor is een aantal wijzigingen in bestaande regelgeving. De wijzigingen in de ViO vloeien voort uit de wijzigingen van de International Code of Ethics for Professional Accountants (Code of Ethics) van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).



De handreiking 1155 is in juli/augustus 2025 geconsulteerd. Naar aanleiding van de ontvangen reacties heeft het bestuur van de NBA besloten om artikel 3a ViO te wijzigen. Een wijzigingsvoorstel zal aan de leden op de ledenvergadering van 15 december 2025 worden voorgelegd. Met dit voorstel wordt verduidelijkt dat de scope van de onafhankelijkheidstoetsing voor andere netwerken die op groepsonderdeelniveau in de controle worden ingeschakeld, beperkt kan worden tot de rechte lijn vanuit het groepshoofd, via de tussenliggende holdings naar de betreffende groepsonderdelen.

Lees meer op de website van de NBA.