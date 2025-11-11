Intermediairdagen Belastingdienst: startschot voor verdieping en samenwerking

Daarnaast bieden de Intermediairdagen volop gelegenheid tot gesprekken over onder andere de waardevolle samenwerking met de Belastingdienst en hoe deze te verdiepen.

“Recent onderzoek toont aan dat fiscaal dienstverleners en medewerkers van de Belastingdienst veelal gemeenschappelijke waarden hebben, zoals zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid. Daar kunnen we op voortbouwen om óók in 2026 gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een financieel gezond Nederland”, zo sprak MKB-directeur Helmy de Louw van de Belastingdienst tijdens de plenaire opening van de Intermediairdag de 400 bezoekers toe in de Maaspoort te Venlo.

In één dag op de hoogte

Fiscaal dienstverleners zien de Intermediairdagen vaak als hét moment om in één dag geïnformeerd te worden over het nieuwe Belastingplan. Jolanda Willems (administratiekantoor Willems) vatte dit treffend samen. “Ondernemers willen altijd duidelijkheid over hun bedrijfsvoering, zij hebben heel gerichte vragen. Vandaag laat ik mij daarom voeden met praktische nieuwe inzichten. De scheidslijn tussen ondernemerschap of een dienstverband is soms dun. Dat merk ik bij de aangiftes die ik verzorg voor een vervangend huisarts én voor zowel een franchiser als franchisee van een autorijschool. Over de beoordeling van de arbeidsrelaties ga ik weer met nieuwe informatie naar huis”, stelde Willems vast.

Wetgeving kunnen duiden

Fiscaal dienstverlener Frank Jenniskens (Sound-Heart) gebruikt de jaarlijkse Intermediairdag om praktische tips te verkrijgen. “Als zelfstandige heb ik geen collega’s met specifieke kennis over de veranderingen voor de motorrijtuigenbelasting of over onderwerpen die de arbeidsrelaties beoordelen. Soms betreft het een wijziging waarover je met de specialisten van de Belastingdienst dan uitvoerige gesprekken voert. Zo kan ik de wetgeving naar mijn cliënten beter duiden. Voor actuele kennis voedt het Forum Fiscaal Dienstverleners mij ook regelmatig met informatie.”

Individuele gesprekken over box 3

Het onderwerp aanvullend rechtsherstel voor box 3 kreeg op de Intermediairdagen volop aandacht. Brent van der Hoog, strategisch adviseur voor het programma aanvullend herstel box 3 (Belastingdienst), kijkt na de tweede Intermediairdag tevreden terug. “Voor iedereen is de Tegenbewijsregeling box 3 nieuwe materie. Daarom is een goede samenwerking met fiscaal dienstverleners ook zo waardevol. Hun signalen over de inhoud van te versturen brieven of over inhoudelijke vragen en suggesties helpen ons bij het inrichten van het proces. Ook blijven we in gesprek via onze periodieke webinars en updates op het Forum Fiscaal Dienstverleners. En tijdens de Intermediairdagen voer je ook echte inhoudelijke gesprekken. Deze signalen en vragen gebruiken we om het proces voor het aanvullend herstel nog beter te kunnen stroomlijnen. Zo helpen we elkaar om de uitvoering van het rechtsherstel zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel voor de Belastingdienst, de fiscaal dienstverlener als de burger”, duidde Van der Hoog het belang van continue kennisdeling.

Aansluiting bij geleverde kwaliteit

De belangrijke rol van fiscaal dienstverleners werd tijdens de Intermediairdagen volop belicht. “Ruim 90% van de mkb-ondernemers maakt gebruik van uw diensten bij het invullen van de belastingaangifte voor de Vennootschapsbelasting”, aldus Helmy de Louw. Daarnaast verlegt de Belastingdienst binnen de handhaving de focus van toezicht achteraf naar aansluiting op de door fiscaal dienstverleners geleverde kwaliteit vooraf. “Vanuit het programma VanZelf goed! en samen met een aantal koepel- en beroepsorganisaties zijn we op 1 september gestart met een pilot Inkomstenheffing en Vennootschapsbelasting belastingjaar 2024”, vertelde De Louw.

Herstructurering fiscaal toezicht

Fiscalist vennootschapsbelasting Vivian Giesberts (Belastingdienst) voerde op het Netwerkplein veel gesprekken bij verzoeken voor vooroverleg. “Neem tijdig contact op bij veranderingen in de organisatiestructuur. De Belastingdienst kan dan samen met de ondernemer of diens adviseur bekijken hoe de situatie fiscaal wordt beoordeeld binnen de geldende wet- en regelgeving. Dit kan duidelijkheid bieden over de fiscale behandeling van een voorgenomen (structuur)wijziging.”

Verplichte e-facturering

Naast alle landelijke ontwikkelingen kwam ook de EU-regelgeving uitgebreid aan bod. De digitale rapportageverplichting per 1 juli 2030, als onderdeel van ‘VAT in the Digital Age’ (ViDA), is er daar een van. Deze verplicht ondernemers om onderling e-facturen te versturen bij intracommunautaire leveringen en per factuur een deel van de gegevens ook aanleveren bij de Belastingdienst. “De invoering van de digitale rapportageverplichting zal voor ondernemers impactvol zijn”, vertelde Peter Derksen, accountmanager bij het team Externe softwareontwikkelaars (OSWO) bij de Belastingdienst.

Proactieve houding vanuit de markt

De gesprekken over e-facturatie op het Netwerkplein stemden hem positief. “Heel mooi dat veel fiscaal dienstverleners al software gebruiken waarmee hun cliënten nú al elektronisch kunnen factureren. Wij juichen deze proactieve houding vanuit de markt natuurlijk toe. Ondernemers kunnen afhankelijk van het gebruikte boekhoudpakket op een relatief simpele manier al overstappen op e-facturatie. Zie het vooral als kans om een nóg grotere efficiëntieslag te behalen.”

Daarnaast onderzoekt de Belastingdienst de impact van een mogelijk scenario waarbij ook binnenlandse transacties elektronische gefactureerd en gerapporteerd moeten gaan worden.

Ook een Intermediairdag bijwonen? Meld je hier aan of volg een bijeenkomst online (8 – 10 december).

MKB-directeur Helmy de Louw (Belastingdienst) opent de Intermediairdag in Venlo.

Foto’s door Ilse Leijtens.