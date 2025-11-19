Accountant: continuïteit Cambuur in het geding

De financiële positie van voetbalclub SC Cambuur is zeer zorgelijk. Onlangs gepubliceerde beknopte cijfers blijken slechts een voorbode van een diepere crisis. Dat meldt het Friesch Dagblad op basis van de nog niet gepubliceerde jaarrekening waarover de krant kennelijk beschikt.

Uit die jaarrekening over het afgelopen seizoen komt volgens de krant naar voren dat de club de financiële regie is kwijtgeraakt, vooral als gevolg van de verhuizing naar het Kooi Stadion.

De jaarcijfers onthullen een forse schuldenlast. De langlopende schulden bij de Leeuwarder club zijn gestegen van 13 miljoen naar 35 miljoen euro, hoofdzakelijk gerelateerd aan de stadionhypotheek. Daarnaast bedragen de kortlopende schulden, die binnen twaalf maanden opeisbaar zijn, tien miljoen euro. Voor dit seizoen alleen al heeft Cambuur een aflossingsverplichting van 3,6 miljoen euro. Gezien het negatieve eigen vermogen van 1,2 miljoen euro rijst de vraag met welk geld deze verplichtingen worden voldaan.

Continuïteit

De accountant stelt dat de continuïteit van de club in het geding is. Cambuur is voor haar voortbestaan sterk afhankelijk van de bereidheid van externe geldschieters om hun steun voort te zetten. Mocht deze steun worden ingetrokken, dan ontstaan acute en mogelijk onoplosbare problemen.

Hoewel de vooruitzichten voor het huidige seizoen enigszins zijn verbeterd door de opbrengst van spelersverkopen (circa drie miljoen euro) en een kapitaalinjectie van geldschieter Kooi, verwacht de club opnieuw verlies te lijden. Er wordt gewerkt aan een herstelplan, waarbij strikte begrotingsdiscipline, nieuwe afspraken met financiers en mogelijk gedwongen spelersverkopen als oplossingsrichtingen worden genoemd.

Sportieve gevolgen

Ondertussen dreigen er ook sportieve gevolgen door de financiële malaise. De KNVB hanteert een financieel ratingsysteem, en Cambuur verwacht bij het volgende meetmoment onder de vereiste norm te zakken. Dit kan leiden tot verscherpt toezicht door de voetbalbond. Tevens riskeren de Friezen een strafpunt als het eigen vermogen dit seizoen niet met ten minste 10 procent verbetert.

Bron: Friesch Dagblad