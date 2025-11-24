Coney Minds introduceert AI Assurance

Coney Minds gaat naar eigen zeggen als eerste kantoor in de niet‑oob‑sector diensten bieden specifiek voor bedrijven die inzetten op het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Het aanbod bestaat uit AI Assurance en AI Readiness Assessment. “Met deze strategische toevoeging positioneert Coney Minds zich als het eerste kantoor in de niet‑oob‑sector in Nederland dat een volledig geïntegreerd aanbod biedt voor organisaties die kunstmatige intelligentie inzetten of willen inzetten. Tegelijkertijd vormt het een realistisch, toegankelijk alternatief voor de big four.”

AI‑projecten staan onder toenemende governance‑ en compliancedruk, zo motiveert Coney Minds de stap. Organisaties worden geconfronteerd met nieuwe risico’s op het gebied van datakwaliteit, bias, uitlegbaarheid, modelrisico’s en reputatie. “Coney Minds speelt hierop in met een praktijkgericht aanbod dat audit-, decision intelligence‑ en technologie-expertise combineert.”

Onafhankelijke zekerheid

AI Assurance biedt bedrijven volgens het kantoor onafhankelijke zekerheid over AI-systemen. “Daarbij worden onder meer governance, modellevenscyclus, datastructuren en algoritmen beoordeeld en AI-oplossingen getoetst op kwaliteit, transparantie en compliance.” Met AI Consulting ondersteunt Coney Minds organisaties bij het professionaliseren van hun AI-initiatieven. “Dit omvat onder andere readiness assessments en volwassenheidsmetingen, de inrichting van AI governance, training van teams en begeleiding bij de implementatie van AI-managementsystemen.”

Vertrouwen geven

De nieuwe diensten moeten organisaties het vertrouwen geven om AI verantwoord, betrouwbaar en schaalbaar in te zetten. “Onafhankelijke AI‑assurance is geen luxe, maar een noodzakelijke randvoorwaarde voor organisaties die data‑gestuurde waardecreatie serieus nemen,” aldus Natalie Kaspers Broekhuizen RA, managing partner van Coney Minds.