Werklozen sneller weer aan de slag sinds WW-duur is ingekort

De verkorting van de maximale WW-duur van 38 naar 24 maanden heeft ertoe geleid dat mensen die hun baan verliezen gemiddeld sneller weer aan het werk gaan. Dat is de conclusie van een evaluatie die demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ook de vertraagde opbouw van het recht op WW heeft een licht gunstig effect. De onderzoekers tekenen wel aan dat het onderzoek naar de in 2016 ingevoerde wijzigingen is uitgevoerd in economisch gunstige tijden. “Op basis hiervan kunnen we niet zeggen wat de effecten van de maatregelen zijn in een ongunstige conjunctuur”, schrijven zij. “Waarschijnlijk zijn de beoogde effecten dan kleiner en de nadelige neveneffecten groter.”

Deze volgens de onderzoekers belangrijke context ontbreekt op verzoek van de minister in de Kamerbrief over deze evaluatie. “Ik wil een puur begeleidende brief, zonder duiding. Kort en simpel”, schreef ze in de kantlijn van de beslisnota die haar ambtenaren haar voorlegden.

‘Effectieve maatregelen’

Paul spreekt in haar brief van “effectieve maatregelen” om de werkloosheidsuitkering “meer activerend te maken, in ieder geval in tijden van een gunstige conjunctuur”. Zij laat weten deze inzichten mee te nemen bij de uitwerking van de plannen van het kabinet om de WW-duur verder te verkorten naar achttien maanden.

Deze verdere inperking stuit op felle kritiek van onder meer de vakbonden. CNV-voorzitter Piet Fortuin noemde de voorgenomen maatregel onlangs een voorbeeld van “afbraak van sociale zekerheid”. In de Tweede Kamer werd eind juni een motie aangenomen die opriep het voorstel in te trekken. Maar de partijen die destijds voorstemden, hebben in de nieuwe Kamer lang geen meerderheid meer.

Kamerbrief Evaluatie WW-wijzigingen Wet werk en zekerheid

(ANP/Rijksoverheid)