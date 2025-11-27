Personalia | Ralph Rijnders weg bij Register Belastingadviseurs

In goed onderling overleg neemt algemeen directeur Ralph Rijnders per 1 maart 2026 afscheid als algemeen directeur bij het Register Belastingadviseurs (RB) neerlegt. Rijnders was al enige tijd afwezig. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door Bregje Mollee.

Rijnders gaf vanaf 1 mei 2023 leiding aan het bureau van het RB en was daarvoor actief als bestuurslid. Voor zijn bestuurslidmaatschap was hij voorzitter van Jong RB, de club van jonge leden van het RB onder de 36 jaar. Rijnders studeerde fiscale economie in Tilburg en werkte onder meer bij Govers Accountants / Adviseurs. Hij begon zijn loopbaan in 2009 bij PwC.

Met ingang van eind juni 2025 was Bregje Mollee al benoemd tot ad interim algemeen directeur van het RB. Zij heeft een achtergrond in HRM.