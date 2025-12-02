Personalia | Sandra Bolder lid van Raad van Commissarissen Grant Thornton Nederland

Grant Thornton Nederland heeft zijn Raad van Commissarissen versterkt met de benoeming van Sandra Bolder. Met haar komst bestaat het toezichthoudend orgaan nu uit vijf leden.

De uitbreiding volgt kort na de toetreding van Grant Thornton Nederland tot het multinationale platform van Grant Thornton Advisors LLC, een stap die de organisatie in hoog tempo transformeert.

Sterke reputatie, mensgerichte benadering

Bolder brengt meer dan twintig jaar internationale ervaring mee als HR-executive, met specialisaties in organisatieontwikkeling, digitale transformatie en cultuurverandering. Ze heeft een sterke reputatie opgebouwd in het bouwen van wendbare, toekomstbestendige organisaties en in het integreren van technologie en AI in HR-processen. Haar mensgerichte benadering, gericht op flexibiliteit, inclusie en modern werkgeverschap, maakt haar een invloedrijke stem in verandertrajecten.

De nieuwe commissaris ziet veel raakvlakken met de ambities van Grant Thornton: “Organisaties van morgen vragen om leiderschap dat technologie en menselijkheid verenigt. Ik kijk ernaar uit om samen met de RvC en de RvB richting te geven aan de toekomstbestendige groei van de organisatie.”

Strategische inzicht

CEO Marcel Blöte en RvC-voorzitter Tjark de Lange reageren enthousiast op de aanstelling. Blöte: “Onze aansluiting bij het internationale platform brengt grote veranderingen met zich mee. De raad van commissarissen speelt daarin een cruciale rol. Sandra’s strategische inzicht en brede ervaring helpen ons in de verdere professionalisering en groei van Grant Thornton Nederland.”