AFM: financiële instellingen goed op weg met rapportage klimaattransitieplannen

De AFM is te spreken over de stappen die grote financiële instellingen zetten in het rapporteren over hun klimaattransitieplannen en de emissies die ze financieren. Maar het kan beter.

Dat doen ze voor het eerst in lijn met de CSRD-regels. De AFM deed een verkenning bij een aantal grote Nederlandse banken en verzekeraars naar de transitieplannen, die onderdeel zijn van de duurzaamheidsrapportage.

Duurzaamheidsverslaggeving is een leerproces, aldus de toezichthouder, en dat geldt ook voor de AFM zelf. “We moedigen de sector daarom aan verder te werken aan een meer gestandaardiseerde aanpak.” Daartoe geeft de toezichthouder enkele ontwikkelpunten mee.

Banken: meer consistentie

De vier onderzochte banken rapporteren gedetailleerd en uitgebreid over emissies en plannen, aldus de AFM. “Maar de scope en diepgang verschillen nog aanzienlijk, zien we in deze verkenning. Voor banken zijn voornamelijk de gefinancierde emissies van zakelijke leningen relevant, aangezien deze veruit de grootste bron van uitstoot vormen. Banken bieden inzicht in de sectoren die zij financieren en de doelstellingen en plannen per sector. Wat beter kan, is consistentie in definities, meetmethodes en meeteenheden binnen en tussen jaarverslagen, voor meer duidelijkheid over de reikwijdte van de plannen en betere vergelijkbaarheid.”

Verzekeraars: vooral zicht op eigen beleggingen

De vier onderzochte verzekeraars maken hun emissiecijfers per activaklasse in grote lijnen op vergelijkbare wijze inzichtelijk, maar de mate van detail verschilt. “Het grootste deel van de gefinancierde emissies komt uit bedrijfs- en staatsobligaties. De plannen richten zich voornamelijk op gefinancierde emissies uit eigen beleggingen. Vergelijkbaarheid van verzekeraars is nog beperkt mogelijk door verschillen in reikwijdte, meeteenheden en rapportageformats. Interessante aanvullende informatie over verduurzaming wordt vaak buiten het jaarverslag verstrekt.”

Datakwaliteit blijft knelpunt

Voor alle onderzochte instellingen geldt dat de kwaliteit van data in de keten een belangrijk knelpunt is. Onzekerheden vloeien voort uit de beperkte beschikbaarheid van gegevens, in het bijzonder verder in de waardeketen. “Het verkrijgen van betrouwbare en recente data van partijen dieper in de waardeketen is ingewikkelder dan van directe tegenpartijen. Daardoor moeten instellingen veel gebruikmaken van schattingen, modellen en externe dataproviders.”

Aanbevelingen

Aanbevelingen die de AFM doet, zijn: