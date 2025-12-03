AFM: financiële instellingen goed op weg met rapportage klimaattransitieplannen

Dat doen ze voor het eerst in lijn met de CSRD-regels. De AFM deed een verkenning bij een aantal grote Nederlandse banken en verzekeraars naar de transitieplannen, die onderdeel zijn van de duurzaamheidsrapportage.
Duurzaamheidsverslaggeving is een leerproces, aldus de toezichthouder, en dat geldt ook voor de AFM zelf. “We moedigen de sector daarom aan verder te werken aan een meer gestandaardiseerde aanpak.” Daartoe geeft de toezichthouder enkele ontwikkelpunten mee.
Banken: meer consistentie
De vier onderzochte banken rapporteren gedetailleerd en uitgebreid over emissies en plannen, aldus de AFM. “Maar de scope en diepgang verschillen nog aanzienlijk, zien we in deze verkenning. Voor banken zijn voornamelijk de gefinancierde emissies van zakelijke leningen relevant, aangezien deze veruit de grootste bron van uitstoot vormen. Banken bieden inzicht in de sectoren die zij financieren en de doelstellingen en plannen per sector. Wat beter kan, is consistentie in definities, meetmethodes en meeteenheden binnen en tussen jaarverslagen, voor meer duidelijkheid over de reikwijdte van de plannen en betere vergelijkbaarheid.”
Verzekeraars: vooral zicht op eigen beleggingen
De vier onderzochte verzekeraars maken hun emissiecijfers per activaklasse in grote lijnen op vergelijkbare wijze inzichtelijk, maar de mate van detail verschilt. “Het grootste deel van de gefinancierde emissies komt uit bedrijfs- en staatsobligaties. De plannen richten zich voornamelijk op gefinancierde emissies uit eigen beleggingen. Vergelijkbaarheid van verzekeraars is nog beperkt mogelijk door verschillen in reikwijdte, meeteenheden en rapportageformats. Interessante aanvullende informatie over verduurzaming wordt vaak buiten het jaarverslag verstrekt.”
Datakwaliteit blijft knelpunt
Voor alle onderzochte instellingen geldt dat de kwaliteit van data in de keten een belangrijk knelpunt is. Onzekerheden vloeien voort uit de beperkte beschikbaarheid van gegevens, in het bijzonder verder in de waardeketen. “Het verkrijgen van betrouwbare en recente data van partijen dieper in de waardeketen is ingewikkelder dan van directe tegenpartijen. Daardoor moeten instellingen veel gebruikmaken van schattingen, modellen en externe dataproviders.”
Aanbevelingen
Aanbevelingen die de AFM doet, zijn:
- Neem het perspectief van de gebruiker mee en versterk de samenhang tussen rapportage over emissiecijfers en het transitieplan.
- Verdiep de rapportage van gefinancierde emissies naar sectorale uitsplitsing en vergroot het inzicht in bijdrage van de instelling in de verduurzaming van de reële economie. Rapporteer niet alleen op portefeuilleniveau, maar ook op sectorniveau met fysieke intensiteitsdoelen en sectorspecifieke verduurzamingsdoelen.
- Vergroot inzicht in wat wel en wat niet in scope is van het plan.
- Verbeter de consistentie in definities en meeteenheden binnen het jaarverslag en tussen instellingen. Vervolg de ingezette initiatieven en samenwerking op brancheniveau, in Nederland en waar mogelijk op internationaal niveau, voor verdere standaardisatie.
