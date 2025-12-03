Dit willen D66 en CDA op fiscaal gebied

D66 en CDA kwamen dinsdag met een gezamenlijke ‘uitnodiging’ aan andere partijen om verder te praten over het formeren van een regering. Wat staat er op fiscaal gebied in hun eerste plannen?

Concrete plannen en cijfers staan er nog niet in het formatiestuk van de twee partijen. In algemene zin willen ze in elk geval de belastingen hervormen. “Door de vele aanpassingen aan het stelsel is het belastingstelsel te complex geworden. Veel mensen en bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Het systeem van inkomstenbelasting is ondoorzichtig geworden door vele inkomensafhankelijke regelingen die tegen elkaar inwerken. We kennen een groot aantal fiscale regelingen, waarvan een deel niet langer effectief de doelen dient. We willen daarom dat belastinginkomsten doelmatiger worden geheven voor de doelen die we met elkaar willen bereiken: een eerlijke verdeling van lasten, (meer) werken lonender maken, investeren, verduurzamen en innoveren stimuleren.” Er moet een betere balans komen tussen de lasten op arbeid en de lasten op vermogen en vervuiling.

Groen sparen en beleggen

D66 en CVDA willen mensen stimuleren spaargeld te beleggen in de Nederlandse economie. Daarom willen ze een faciliteit in box 3 voor het fiscaal gunstig verstrekken van een achtergestelde lening aan mkb-bedrijven, naar voorbeeld van de zogenoemde win-win-lening. Ook pleiten ze voor herstel van de fiscale voordelen voor groen sparen en beleggen.

Mobiliteit

De laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen wordt uitgebreid. Belastingvoordelen voor elektrisch

rijden blijven bestaan. Verder komt het rekeningrijden om de hoek kijken, maar daarbij wordt wel rekening gehouden met de beschikbaarheid van alternatieve vervoermethoden: “We hervormen de autobelastingen, zodat niet voor bezit maar voor gebruik wordt betaald. Daarbij ontzien we regio’s waar weinig ov is en mensen langere afstanden moeten afleggen.” Bovendien wordt ook het tijdstip van het autogebruik in de belasting meegenomen.

IB

De inkomstenbelasting wordt bij D66 en CDA eenvoudiger door het aantal inkomensafhankelijke regelingen te verminderen, “zodat het begrijpelijker wordt wat iemand netto van zijn bruto-inkomen

overhoudt en (meer) werken gaat lonen”. Het belastingen- en toeslagenstelsel moet simpeler en begrijpelijker. “We bouwen ondoelmatige fiscale regelingen af, passen ze aan of vervangen deze voor

betere regelingen om het beoogde maatschappelijke doel te bereiken.”

Wonen

Op woongebied gaan D66 en CDA, zoals ook in de verkiezingsprogramma’s aangekondigd, de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afbouwen “vanaf het moment dat dat in de uitvoering mogelijk is met een terugsluis in de inkomstenbelasting, zodat huiseigenaren in hun financiële planning niet in de knel komen.” De regelingen rondom de eigen woning gaan als geheel op de schop, beloven Jetten en Bontenbal.

Ondernemen

De BMKB-regeling wordt uitgebreid en gemoderniseerd om de toegang tot financiering voor mkb, waaronder startups en scale-ups, te verbeteren. Verder wordt de WBSO uitgebreid voor ontwikkeling van AI en technologie, komt er een belastingvoordeel voor (clean/green) techbedrijven, blijft de Innovatiebox behouden en worden de EIA, MIA en Vamil geïntegreerd in één investeringsregeling. Tot slot willen D66 en CDA “zoveel mogelijk een gelijk speelveld in Europa met een stabiel tarief in de vennootschapsbelasting”.