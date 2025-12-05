EFRAG komt met nieuwe duurzaamheidsstandaarden voor EU

EFRAG heeft technische advies aan de Europese Commissie over de nieuwe, vereenvoudigde European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ingediend. Het voorstel vormt een belangrijke stap binnen de Omnibus, gericht op het verlagen van de rapportagelast voor bedrijven zonder afbreuk te doen aan de duurzaamheidsdoelen van de Europese Green Deal.

De aangepaste standaarden zijn gebaseerd op ervaringen van de eerste groep bedrijven die in 2024 onder de ESRS rapporteerde. Ook werd rekening gehouden met de meer dan 700 reacties uit de publieke consultatie. Het resultaat is een reeks sterk vereenvoudigde rapportagevereisten, waaronder een vermindering van 61 procent van het aantal verplichte datapoints.

Vereenvoudigingen

De meest ingrijpende wijziging betreft de materialiteitsbeoordeling, die eenvoudiger en praktischer wordt gemaakt. Hierdoor hoeven bedrijven minder administratief werk te verrichten en kunnen zij zich beter richten op informatie die werkelijk relevant is voor gebruikers.

Ook de eisen rond waardeketenrapportage worden versoepeld: de nadruk op directe dataverzameling vervalt, en schattingen worden expliciet toegestaan. Narratieve onderdelen – zoals beleid, acties en doelen – worden meer principes-gebaseerd, waardoor ondernemingen hun duurzaamheidsverhaal consistenter en toegankelijker kunnen presenteren.

Daarnaast zijn alle vrijwillige disclosures geschrapt en zijn de standaarden duidelijker en korter geworden. De interoperabiliteit met de internationale ISSB-standaarden is behouden of zelfs verbeterd, al waarschuwt EFRAG dat sommige Europese versoepelingen verder gaan dan bij de ISSB het geval is.

Vervolgstappen

De Europese Commissie werkt nu aan een Delegated Act om de bestaande ESRS aan te passen op basis van het advies. EFRAG blijft bedrijven ondersteunen bij de implementatie, onder meer via nieuwe richtlijnen, Q&A’s en opleidingsmateriaal. Op 4 december 2025 lanceert de organisatie bovendien het ESRS Knowledge Hub, een centraal platform voor alle relevante informatie.

Reagerende bestuurders

EFRAG-SR TEG-voorzitter Chiara Del Prete benadrukt dat de herziening binnen een krap tijdsbestek tot stand kwam: “Dankzij intensieve input van bedrijven, auditors en andere stakeholders zijn de standaarden klaar voor de volgende fase: adoptie.”

EFRAG-SRB-voorzitter Patrick de Cambourg noemt de vereenvoudiging “een noodzakelijke balans tussen competitiviteit, lastenverlichting en het behoud van Europa’s voortrekkersrol in duurzame financiering”. De nieuwe standaarden versterken volgens hem het vertrouwen en de transparantie, terwijl ze bedrijven beter in staat stellen duurzaamheidsrisico’s en -kansen op de lange termijn te beoordelen.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.