Na eerdere berisping zit accountant opnieuw voor de rechter na negatieve kantoortoets

Zaak nr: 25/1454 Wtra AK

,,Wat zou een tijdelijke doorhaling voor u betekenen?” vraagt de voorzitter van de Accountantskamer vrijdag halverwege de zitting. ,,Sluiting van het kantoor”, reageert de aangeklaagde accountant. Het is de tweede keer dat hij voor de tuchtrechter zit nadat de NBA diverse fouten ontdekte bij een kantoortoets. Na een reguliere toets in 2016 volgde een hertoetsing en in september 2019 een vervroegde reguliere toetsing. Dat laatste leidde tot de tuchtklacht in 2020. Hij kreeg een berisping omdat de Accountantskamer vond dat hij voldoende maatregelen had genomen om de boel op orde te krijgen. In januari 2022 volgt weer een toetsing waarna hij een verbeterplan moet schrijven. Eind dat jaar volgt weer een hertoets. Dat leidde begin vorig jaar tot het eindoordeel dat een tuchtklacht zou volgen.

De accountant wilde na 2020 zijn verbeteringen ‘gefaseerd invoeren’. Ook in 2016 blijkt dat hij niet voldoet aan de eisen, stelt de NBA. ,,Bij de hertoetsing in 2023 is het gefaseerd invoeren wel een gepasseerd station”, zegt Jolijn DeLuca-Baas van de NBA. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing is in opzet inmiddels voldoende. De beroepsorganisatie heeft dus wel degelijk ook voor de verbeteringen die zijn doorgevoerd. Alleen kan de NBA niets met het verweer van de accountant. ,,Hij stelt van alles, maar bewijst niets.”

De accountant zegt dat hij ,,een behoorlijke stap voorwaarts” heeft gezet. Dat hij niet alle benodigde WWFT-documenten had, klopt volgens hem niet. En dat de NBA schrijft dat hij in 2021 aangaf in te zien dat hij de zaken moet verbeteren maar wederom de gelegenheid niet heeft gepakt om zaken aan te pakken doet hem pijn, zegt hij. De accountant legt uit dat hij in de beginjaren vocht om het kantoor te behouden. Hij nam een bestaand accountantskantoor over maar zegt dat zijn oude compagnon hem heeft belazerd. ,,Je moet prioriteiten stellen en natuurlijk worden er fouten gemaakt. Maar daar leren we van.”

Maar er was veel wat niet klopte. Zo volgde bij een klant een opdrachtbevestiging pas na het afgeven van de samenstelverklaring. ,,Dat hadden we achteraf niet moeten doen. Maar we hadden ook kunnen antedateren, dat is verboden. En daar hebben we bewust niet voor gekozen”, zei de accountant. ,,Maar er zat een financieel belang bij”, zegt hij eerlijk. Was een reden om dit te doen, vraagt de tuchtrechter. ,,Dat is gevaarlijk, dat weet ik. Maar ik had het kantoor gered van een faillissement en dan schiet dat door je hoofd.”

De Accountantskamer doet binnen 12 weken uitspraak.