Personalia | Dennis de Breij voorzitter RvC bij Baker Tilly

Dennis de Breij is benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Baker Tilly. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Ronald Hoeksel, CEO van Baker Tilly, licht de keuze toe: “De expertise van Dennis de Breij sluit perfect aan bij onze groeiambitie. Hij brengt niet alleen een schat aan boardroomervaring en diepgaande kennis van governance mee, maar ook ruime ervaring met M&A en private equity. Zijn profiel zal van grote waarde zijn bij het realiseren van onze strategische doelen en het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Dennis de Breij: “Ik kijk ernaar uit om Baker Tilly te ondersteunen in de ambities op het gebied van kwaliteit, dienstverlening en duurzame groei. De komende jaren staan in het teken van het verder uitbouwen van onze positie in de markt. Ik verheug mij erop om hier vanuit de RvC een waardevolle bijdrage aan te leveren.”

Baker Tilly spreekt grote dank uit aan Joke Hoekstra voor haar jarenlange en toegewijde inzet als voorzitter van de RvC. Joke Hoekstra zal voorlopig aanblijven als lid van de RvC.

De Raad van Commissarissen van Baker Tilly bestaat per 10 december 2025 uit:

· Dennis de Breij (voorzitter)

· Daniëlle Schuur

· Joke Hoekstra

