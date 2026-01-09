Personalia | Vier nieuwe partners bij Moore DRV

De partnergroep van Moore DRV wordt versterkt met vier nieuwe partners. Zij komen uit verschillende organisatieonderdelen: Gilben Maljaars uit de praktijk audit & assurance, Rogier van Soest en Fabian Toet uit de fiscale praktijk en Jeroen te Veldhuis is directeur van Zantboer & Partners, een zelfstandig onderdeel van Moore DRV voor dienstverlening aan vermogende particulieren.

De partners die vorig jaar via het nieuwe partnermodel instroomden, worden in het nieuwe jaar volledig partner. Het gaat om Jeroen Elst en Lars van Heeren (beiden Crossminds, corporate finance), Kim van de Kasteele (hr- en arbeidsjuridisch advies) en Maarten Molenaars (IT consultancy & analytics).

Het partnermodel dat vorig jaar werd geïntroduceerd, maakt het toetreden van jonge, ondernemende specialisten laagdrempeliger, licht Moore DRV toe. In 2025 werden vier specialisten via deze regeling partner. Zij waren de eersten in de partnergroep die geen accountant of fiscalist zijn.

Het totaal aantal partners komt met de nieuwe toetreders op 71.

Gilben Maljaars

Jeroen te Veldhuis

Rogier van Soest

Fabian Toet

