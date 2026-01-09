Home » Personalia | Vier nieuwe partners bij Moore DRV

Personalia | Vier nieuwe partners bij Moore DRV

Accountancy, Nieuws

De partnergroep van Moore DRV wordt versterkt met vier nieuwe partners. Zij komen uit verschillende organisatieonderdelen: Gilben Maljaars uit de praktijk audit & assurance, Rogier van Soest en Fabian Toet uit de fiscale praktijk en Jeroen te Veldhuis is directeur van Zantboer & Partners, een zelfstandig onderdeel van Moore DRV voor dienstverlening aan vermogende particulieren. 

9 januari 2026 door Accountancy Vanmorgen

De partners die vorig jaar via het nieuwe partnermodel instroomden, worden in het nieuwe jaar volledig partner. Het gaat om Jeroen Elst en Lars van Heeren (beiden Crossminds, corporate finance), Kim van de Kasteele (hr- en arbeidsjuridisch advies) en Maarten Molenaars (IT consultancy & analytics).

Het partnermodel dat vorig jaar werd geïntroduceerd, maakt het toetreden van jonge, ondernemende specialisten laagdrempeliger, licht Moore DRV toe. In 2025 werden vier specialisten via deze regeling partner. Zij waren de eersten in de partnergroep die geen accountant of fiscalist zijn.

Het totaal aantal partners komt met de nieuwe toetreders op 71.

Gilben Maljaars
Jeroen te Veldhuis
Rogier van Soest
Fabian Toet

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl 

Tags: Moore DRV, Personalia

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen