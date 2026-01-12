Middelgrote kantoren in VS liggen vooral wakker van technologie en AI

Amerikaanse accountants vrezen dit jaar vooral de opmars van AI en het niet kunnen vinden van personeel. Dat laatste is met name bij de grote kantoren een hoofdbreker.

De Amerikaanse accountants verwachten dit jaar gematigde groei, vooral vanuit de tax-afdelingen, zo bericht Accounting Today na eigen onderzoek. Grotere kantoren zien met name de adviesdiensten groeien. Bijna 80% van de accountants verwacht een even goed of beter belastingseizoen dan vorig jaar, al is het percentage dat juist een slechter seizoen verwacht met 22% wel groter dan in 2025. Kantoren vrezen Trumps ‘one big beautiful bill’ die tal van belastingaftrekmogelijkheden verlengt of introduceert, waarmee de al immense staatsschuld met nog eens 3 biljoen dollar stijgt. Ook de massale ontslagen bij de Amerikaanse belastingdienst baren accountants zorgen.

Hoge werkdruk relatief weinig genoemd

Relatief weinig bedrijven geven aan onder een hoge werklast gebukt te gaan. 13% zegt ‘veel meer’ werk te hebben dan het bedrijf aankan, 32% zegt ‘een beetje’ te veel werk te hebben. Met name bij middelgrote kantoren is er echter een groot verschil tussen de verwachte toename in capaciteit (48%) en de verwachte werkvoorraad (83%).

Meer mensen inhuren is de meest genoemde methode om de capaciteit op te schroeven. Ruim een op de drie zoekt het in toepassing van AI. De helft (51%) erkent dat generatieve AI dit jaar de grootste invloed zal hebben op de manier van werken. De meer geavanceerde variant agentic AI wordt door 25% genoemd.

Overigens bleek dat werkgevers in de VS eind vorig jaar in totaal het aantal banen met 50.000 hebben opgeschroefd, terwijl er juist bij accountants een krimp was: daar ging het aantal banen met 1.700 omlaag.

Technologie en AI kosten meeste slaap

Gemiddeld gaat ongeveer een vijfde van het budget naar technologie. Bijna de helft van de accountants zegt dat AI al een “dramatische” impact heeft op het vak. Meer dan 40% geeft echter aan dat AI zelfs dit jaar nog geen grote invloed zal hebben.

Kleine kantoren liggen wel het meest wakker van het bijhouden van de technologische ontwikkelingen (45%). Middelgrote (34%) en grote kantoren (41%) noemen de impact van AI vaker als slaapremmende factor. De grote bedrijven zijn het meest bezorgd over het vinden van de juiste mensen (49%). Dat speelt voor de middelgrote partijen wat minder: van hen noemt 27% personeelswerving en -behoud als bron van zorgen. Dat is opmerkelijk, want vorig jaar was dat nog voor 54% de grootste factor.

Burn-outproblematiek speelt vooral bij de middelgrote kantoren (27%) en wordt door grote kantoren zelfs helemaal niet genoemd.