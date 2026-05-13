GenZ hecht niet aan snelle carrière

De meeste respondenten blijken juist de voorkeur te geven aan geleidelijke groei of bereid te zijn laterale stappen te maken om ervaring op te bouwen. “Slechts 25% van Gen Z en 21% van millennials wereldwijd geeft de voorkeur aan snelle carrièreontwikkeling met snelle promoties.”

GenZ is de generatie die is geboren tussen 1995 en 2010, millennials zijn de leeftijdsgroep daarboven tot ongeveer 43 jaar. Deloitte doet al vijftien jaar onderzoek naar deze twee groepen. “Nu Gen Z en millennials ouder worden, geven zij vaak prioriteit aan stabiliteit, vaardigheden en welzijn boven snelle doorgroei.” Elizabeth Faber, Deloitte Global Chief People & Purpose Officer: “De bevindingen van dit jaar laten zien dat deze generaties aanpasbaar, pragmatisch en doelbewust zijn over vooruitgang, ook nu economische druk en snelle technologische verandering de inzet vergroten.”

Uitstel door geldgebrek

De kosten van levensonderhoud blijven de grootste zorg voor beide generaties. Wereldwijd heeft meer dan de helft van Gen Z (55%) en millennials (52%) om financiële redenen belangrijke levensgebeurtenissen uitgesteld zoals een gezin stichten, verder studeren of een bedrijf starten. In Nederland geldt dat voor 51% van Gen Z en 45% van millennials. Voor ongeveer twee derde heeft de beschikbaarheid of betaalbaarheid van huisvesting directe invloed op hun carrièrebeslissingen en waar zij kunnen werken. Wel verwacht 53% van Gen Z en 45% van de millennials dat hun persoonlijke financiële situatie het komende jaar zal verbeteren.

Leidinggeven geen prioriteit

Een leidinggevende functie is voor slechts 6% van Gen Z en millennials het primaire carrièredoel. “De terughoudendheid wordt gedreven door zorgen over de afwegingen die leiderschap met zich meebrengt.” De meeste jonge mensen kiezen liever voor een duurzame carrièreopbouw dan voor snelle carrièresprongen. “In Nederland zegt 70% van Gen Z en 49% van millennials geïnteresseerd te zijn in het nastreven van een leiderschapsrol op enig moment in hun loopbaan, terwijl slechts 7% van Gen Z en 3% van millennials dit als hun primaire carrièredoel noemt.”

De groep tot 43 jaar hikt het meeste aan tegen mogelijke stress en burn-out, buitensporige verantwoordelijkheid en zorgen over de werk-privébalans. Desondanks wil driekwart van Gen Z (76%) en twee derde van de millennials (67%) later wel een senior leiderschapsrol vervullen.

De belangrijkste carrièredoelen voor zowel GenZ als millennials zijn financiële onafhankelijkheid en het behouden van een goede werk-privébalans.

Kritisch op AI-acceptatie

AI wordt door driekwart gebruikt in het werk, maar een op de drie denkt dat de eigen organisatie niet voorbereid is op de veranderingen die AI zal brengen en dat de AI-tools op het werk slechts gedeeltelijk of helemaal niet toereikend zijn. “Hoewel AI breed wordt gezien als een versneller die efficiëntie, outputkwaliteit en werk/privé-balans verbetert, denken sommigen dat organisaties moeite hebben om gelijke tred te houden.”

In Nederland ligt het AI-gebruik wat lager, met 67% onder Gen Z en 68% onder millennials. Nog geen 40% beoordeelt de AI-tools die door hun werkgever beschikbaar worden gesteld als grotendeels of volledig toereikend. “Nederlandse respondenten noemen als belangrijkste barrières voor AI-gebruik gebrek aan vertrouwen in de output van AI, gebrek aan kennis en ervaring, en slechte integratie van AI-tools met bestaande systemen en workflows.”

Technologie eist ook zijn tol: meer dan de helft van de respondenten wereldwijd (58% Gen Z; 54% millennials) meldt digitale vermoeidheid door constante meldingen, het wisselen tussen tools en meerdere platforms.

Risico kennisverlies

Slechts 42% van Gen Z en 53% van millennials in Nederland zegt dat hun teams de prestaties zouden kunnen handhaven als een belangrijke expert morgen zou vertrekken. De impact van AI op werving is tweeledig: bijna een kwart zegt dat AI ertoe leidt dat hun bedrijven nieuwe startersfuncties creëren, terwijl 20% van Gen Z en 17% van millennials zegt dat hun organisaties juist startersfuncties afbouwen. Wel vinden ze dat AI starters helpt sneller ervaring op te doen en de potentiële carrièregroei versnelt.

Zingeving prioriteit

In Nederland geeft 95% van Gen Z en 93% van millennials aan dat een gevoel van zingeving belangrijk is voor werktevredenheid. “Dit onderstreept een bredere realiteit: wat generaties nodig hebben, willen en verwachten van werk zal en moet blijven evolueren”, zegt Mariëtte Los, CHRO van Deloitte Nederland. “Organisaties die bijblijven, zijn bereid met hen mee te evolueren en bouwen systemen die met die veranderingen mee kunnen groeien.”