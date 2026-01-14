Home » Recordaantal notariële akten, stijging vooral door hypotheken en BV’s

Recordaantal notariële akten, stijging vooral door hypotheken en BV’s

Nieuws, Overig

Het Nederlandse notariaat heeft in 2025 een historisch hoog aantal akten gepasseerd. Met in totaal 2.005.071 akten is het vorige record uit 2021, toen 2.000.292 akten werden gepasseerd, overtroffen.

14 januari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Ten opzichte van 2024 bedraagt de groei 7 procent. De stijging wordt vooral gedreven door een forse toename van hypotheek- en overdrachtsakten. Het aantal hypotheekakten steeg met 18 procent naar 394.000, terwijl de overdrachtsakten met 12 procent toenamen tot bijna 368.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Ondernemingsrecht

Ook in het ondernemingsrecht is een opvallende groei te zien. Het aantal oprichtingen van besloten vennootschappen (bv’s) nam met 16 procent toe tot 94.000. Daarnaast werden er 7 procent meer stichtingen opgericht, bijna 7.000 in totaal.

Het familierecht laat een bescheiden ontwikkeling zien. Het aantal testamenten steeg licht met 1 procent naar bijna 355.000. Het aantal levenstestamenten bleef met 236.000 nagenoeg gelijk.

De cijfers zijn hier te vinden.

Tags: notariaat
Studiereis Japan

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen