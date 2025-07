BFT publiceert accountantsprotocol notariaat 2025 voor Standaard 4400-opdrachten

Het BFT voert integraal toezicht uit op het notariaat en dit toezicht richt zich onder meer op de financiën van de notarissen. Ieder jaar wordt door het BFT een circulaire gepubliceerd waarin de werkzaamheden die de externe accountants van de notarissen moeten uitvoeren zoals in de Regeling op het notarisambt wordt omschreven. Om te komen tot een juiste beschrijving in lijn met de Standaard 4400, is de afgelopen maanden onder meer nauw samengewerkt met de werkgroep controleprotocollen (COPRO) van de NBA. Onlangs oordeelde COPRO dat dit accountantsprotocol uitvoerbaar is.

Gezien de verlate beschikbaarstelling van deze informatie heeft het BFT uitstel verleend aan notarissen tot 1 oktober aanstaande voor het aanleveren van het rapport met overeengekomen specifieke werkzaamheden over 2024. Met dit protocol beoogt het BFT de eerder gesignaleerde knelpunten rondom het vormvrije rapport definitief te adresseren. Het BFT spreekt zijn waardering uit voor de inzet van alle betrokken partijen gedurende dit traject.

Het protocol heeft betrekking op de jaarlijkse werkzaamheden van accountants over de boekjaren 2024 en 2025. Het bevat nieuwe uitgangspunten, werkbeschrijvingen en modelrapportages voor de accountant. Het protocol is als bijlage opgenomen bij de Herziene Circulaire Notariaat 2025, die aan notarissen wordt toegestuurd.

Circulaire notariaat 2025

Accountantsprotocol notariaat 2025